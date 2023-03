NanoXplore fournit une mise à jour sur son initiative sur les matériaux de batterie et sur la gigafactory de batteries de 2GWh de VoltaXplore

English French

MONTRÉAL, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondiale dans le domaine du graphène, et sa filiale à part entière VoltaXplore Inc. (« VoltaXplore »), fabricant de batteries Li-ion enrichies de graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau, se réjouissent que le gouvernement du Canada ait reconnu l'importance cruciale de la fabrication de technologies propres en introduisant un crédit d'impôt à l'investissement (CII) remboursable de 30 % dans son budget de 2023.



Cette initiative du gouvernement fédéral, ainsi que le soutien financier provincial, est conforme avec la décision de NanoXplore d'aller de l'avant avec la construction d'une « gigafactory » de cellules de batteries de 2GWh au Québec. À sa capacité nominale, l'installation pourrait produire jusqu'à 130 millions de cellules par an.

Le CII et le soutien financier de la province sont des étapes importantes pour NanoXplore et VoltaXplore. VoltaXplore prévoit finaliser le reste du financement dans les prochains mois afin de pouvoir commencer la construction au début de l'année civile 2024.

En outre, NanoXplore bénéficiera également du CII inclus dans les budgets fédéral et provincial de 2023 pour son initiative sur les matériaux de batterie, initiative qui a été dévoilée dans son plan stratégique quinquennal en novembre 2022.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré :

« Nous sommes très heureux des résultats des budgets fédéral et provincial. Non seulement cela ouvre la voie à la construction de la « gigafactory » de 2GWh de VoltaXplore, mais NanoXplore recevra également un financement supplémentaire pour son initiative de traitement des matériaux de batteries. Nous sommes très reconnaissants aux gouvernements du Canada et du Québec pour leur soutien à ces projets et pour avoir contribué à l'objectif commun du Canada de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Nous en sommes à la dernière étape de notre financement et nous prévoyons commencer la construction au début de l'année civile 2024 et de mettre l'usine en service en 2026. Il s'agit de projets transformateurs pour les deux entreprises et je tiens à remercier tous les actionnaires pour leur soutien inconditionnel. Nos solutions de batteries enrichies de graphène affichent des performances remarquables et nous sommes impatients de les mettre sur le marché. »

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter http://www.nanoxplore.ca/fr/.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l’affectation du produit tiré du placement.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

martin.gagne@nanoxplore.ca

Tel : 1 438.476.1927