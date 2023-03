English Finnish

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 30.3.2023 klo 15.00

Uponor Infra myy kaukolämpöliiketoimintansa ISOPLUSsalle

Uponor Oyj:n tytäryhtiö, Uponor Infra Oy on tänään solminut sopimuksen kaukolämpöliiketoimintansa myynnistä ISOPLUS Suomi Oy:lle, joka on osa Euroopan johtavaa kaukolämpöputkivalmistajaa ISOPLUS Groupia. Kauppasopimukseen sisältyy Uponorin kaukolämpöliiketoiminta Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Norjassa sekä kaukolämpöliiketoiminnan tuotanto, joka sijaitsee Vaasassa. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 40 milj. euroa vuonna 2022. Kauppa saatetaan päätökseen 31.3.2023. Kauppasummaa ei julkisteta.

‟Kaukolämpöliiketoiminnan myynti on linjassa Uponor Infran ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategian kanssa. Vaikka kaukolämpö on houkutteleva liiketoiminta-ala, sillä on rajallisesti synergioita Uponor Infran ydinliiketoiminnan kanssa. Olemme tyytyväisiä, että kaukolämpöliiketoimintamme voi nyt kehittyä täyteen kukoistukseensa ISOPLUSsan omistuksessa”, sanoo Sebastian Bondestam, Uponor Infra -divisioonan johtaja.

Myyty liiketoiminta jatkaa Jari Vatajan alaisuudessa ja Vatajasta tulee ISOPLUS Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Hän kommentoi: ‟Olemme iloisia tullessamme osaksi kansainvälistä ISOPLUS Groupia, jolle kaukolämpöliiketoimintamme on selkeä painopiste ja osa ISOPLUSsan ydinliiketoimintaa. Pystymme nyt laajentamaan toimintaamme ja investoimaan tulevaan kasvuun.”

ISOPLUSsan toimitusjohtaja Roland Hirner kommentoi: ‟Olemme ylpeitä siitä, että olemme tämän houkuttelevan liiketoiminnan uusi omistaja ja toivotamme sen upeat työntekijät tervetulleiksi ISOPLUSsaan. Pystymme nyt palvelemaan paremmin pohjoismaista ja virolaista asiakaskuntaamme, mukaan lukien tanskalaista myyntiorganisaatiotamme. Vaasan tuotantolaitos täydentää erinomaisesti nykyistä eurooppalaista tuotantojalanjälkeämme.”

Lisätietoja:

Uponor Oyj

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 020 129 2821

ISOPLUS GmbH

Sabrina Fröhlich

Markkinointi- ja PR-johtaja

Puh. +49 (0)8031 650 231

Uponor Infra kaukolämpöliiketoiminta lyhyesti

Osana Uponor Infra -divisioonaa, Uponorin kaukolämpöliiketoiminta on erikoistunut kaukolämpö- ja kaukokylmäputkiin. Kaukolämpöliiketoiminnan palveluksessa on yhteensä 62 henkilöä ja toimintaa on Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Norjassa. Uponorin kaukolämpöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 40 milj. euroa vuonna 2022.

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

ISOPLUS lyhyesti

Vuonna 1974 Rosenheimissa lähellä Saksan Münchenia perustetulla ISOPLUS Groupilla on 8 tuotantolaitosta ja yhtiön palveluksessa on yli 1 500 työntekijää ympäri Eurooppaa. Yhtiöllä on edustusta yli 30 maassa ja se on energiatehokkaiden kaukolämpöputkien Euroopan markkinajohtaja, joka tuottaa kehittyviä ja kestäviä energiaratkaisuja miljoonille kotitalouksille, kaupungeille, kunnille sekä vesi- ja voimalaitoksille.

www.isoplus-pipes.com