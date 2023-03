Le volontariat explose au sein de la communauté croissante des clients de Benevity, qui compte désormais près de 1 000 entreprises

French German

CALGARY, Alberta, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , le plus grand fournisseur de logiciels d’engagement solidaire pour les entreprises à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui un bond du volontariat sur sa plateforme avec 14,3 millions d'heures enregistrées en 2022. Cela représente une croissance de 61 % des heures de volontariat en glissement annuel et une augmentation de 91 % du nombre de bénévoles. L'année dernière, par ailleurs, plus de 2,8 milliards de dollars ont été donnés par des clients Benevity et leur personnel, qui ont apporté leur soutien à 249 000 organisations à but non lucratif dans le monde.



L'assouplissement des restrictions dues à la pandémie, l'aide apportée aux réfugiés de l’Ukraine et un mélange de bénévolat en personne et virtuel ont entraîné cette augmentation de la participation au volontariat. Pendant ce temps, les entreprises se sont également davantage penchées sur le volontariat comme une façon de répondre aux enjeux fondamentaux de l'entreprise autour de la création d'une culture, d'une communauté et d'un lien dans un environnement de travail hybride. En 2022, 86 % des entreprises utilisant le logiciel d'engagement des employés de Benevity ont fait part de personnes faisant activement du volontariat, contre 80 % en 2021. Ces données montrent que le volontariat continue d’être considéré comme un moyen de générer un impact dans la société, au sein des équipes et de l'entreprise.

« Nous avons constaté un bond dans la participation à des programmes d’engagement solidaire sur l'ensemble de notre clientèle de 2021 à 2022, largement dû à l'accroissement du volontariat. Nous voyons clairement une opportunité pour les entreprises de se pencher encore plus sur le volontariat en 2023 », a déclaré Kelly Schmitt, présidente-directrice générale de Benevity. « Quand les gens participent à des activités de volontariat, ils renforcent leurs liens avec leur entreprise, leurs collègues et leur communauté. Ils s'investissent également plus dans leur travail, ce qui apporte d'innombrables avantages pour l’entreprise : un niveau de productivité plus élevé, une meilleure satisfaction des clients, et une augmentation du taux de rétention des talents , qui sont tous au cœur des préoccupations des employeurs dans le climat économique actuel. »

En plus de la hausse des activités de volontariat sur sa plateforme, Benevity a ajouté 193 entreprises, notamment Cisco Systems et Suntory Beverage & Food Europe , à son portefeuille de clients en 2022, qui compte aujourd'hui près de 1 000 marques engagées.

« Redonner à la société est profondément enraciné dans la mission de Suntory, c'est une valeur d'entreprise fortement ancrée », a déclaré Tracy Clarke, directrice des ressources humaines et de la culture chez Suntory Beverage & Food Europe. « Nous redonnons ce que notre entreprise gagne, pas seulement en réinvestissant dans notre société, mais également en prenant soin de nos clients et partenaires et en contribuant à la société. 'Ensemble pour le bien', notre programme d’engagement des employés appuyé par Benevity, est notre façon de concrétiser cela : rassembler tous les employés pour contribuer par le biais du volontariat, des dons, et à travers de petites actions positives et des comportements durables pour avoir un impact positif sur la société et sur notre planète. »

Avec une augmentation de 33 % des utilisateurs actifs sur la plateforme de Benevity, il y a également eu une croissance notable des dons en 2022. Les dons provenant des employés combinés aux généreuses contreparties des entreprises ont augmenté de 21 % en glissement annuel. Même si les gens ont donné moins souvent en 2022 qu'en 2021, les montants de leurs dons ont été plus importants. Avec la contrepartie des entreprises, 500 millions de dollars supplémentaires ont été reversés aux causes que les employés ont à cœur de défendre.

En 2023, Benevity continuera d'innover et d'accomplir sa mission afin de transformer l'impact social en impact commercial pour les entreprises du monde entier. Pour en savoir plus sur Benevity, rendez-vous sur : https://benevity.com/

À propos de Benevity

Benevity est une entreprise certifiée B Corporation leader mondial des logiciels d'engagement solidaire des entreprises, offrant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Reconnue comme l'une des 20 entreprises du classement du magazine Fortune, Benevity offre des solutions Cloud qui permettent à de nombreuses marques emblématiques d'attirer, de retenir et d'engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, d'intégrer l'action sociale dans l'expérience de leurs clients et d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Avec un logiciel disponible en 22 langues, Benevity a traité plus de 12 milliards de dollars de dons et 58 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 418 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de l'entreprise ont également facilité 900 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 18 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez benevity.com.

