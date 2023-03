Cozey lance sa première collection de meubles extérieurs

MONTRÉAL, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cozey, la compagnie de meubles montréalaise, innove une fois de plus avec sa première collection de divans extérieurs modulaires, Mistral. Fidèle à ses habitudes, Cozey a conçu la collection avec confort, élégance et fonctionnalité tout en affichant un prix très alléchant. Grâce à son système d’assemblage sans outils en instance de brevet, les utilisateurs du Mistral pourront rapidement désassembler leurs divans extérieurs et les remiser dans de petits espaces pendant nos hivers Canadiens.

« Nous voulions aborder les meubles extérieurs sous un angle différent. Pour nous les Canadiens, les meubles extérieurs doivent être rangés dans nos maisons pour la moitié de l’année et cela prend souvent beaucoup d’espace. À la manière Cozey, nous avons développé la collection de divans extérieurs ultimes qui va permettre à nos clients de reconfigurer, adapter et agrandir leur produit afin de l’adapter à leurs besoins tout en étant élégant, confortable et facile à remiser sans prendre d’espaces pendant les mois plus froids » A dit Frédéric Aubé, PDG et fondateur de Cozey. « Les meubles extérieurs sont généralement de très basse qualité ou encore très dispendieux. Grâce à notre modèle d’affaires de vente directe au consommateur et à nos solutions de livraison efficaces, nous pouvons nous permettre de couper dans les coûts et arriver à offrir un produit d’une grande qualité à un prix très raisonnable ».

À titre de référence, le divan trois places Mistral sera détaillé à 1495$ sur le site de Cozey et sera offert avec 5 options de couleur de coussin. Les coussins de mousses haute densité sont emballés dans une enveloppe imperméable, puis recouverts des housses résistantes à l’eau qui contiennent des bandes de Velcro qui s’attachent à la structure d’aluminium résistante aux UV afin qu’ils restent en place lors de grands vents. Le produit vient avec une garantie de 5 ans, un essai sans risque de 30 jours et est livré dans des boîtes faciles à transporter. Des échantillons de tissu peuvent être commandés gratuitement pour permettre aux gens de voir et toucher les couleurs physiquement. « Nous voulons livrer d’excellents meubles et offrir une expérience client au-delà de toutes attentes » Mentionne Aubé. Le Mistral commencera à être distribué vers la fin du mois d’avril cette année.

À propos de Cozey

Cozey est une compagnie de meubles basée à Montréal avec un modèle d’affaires direct au consommateur. En juin 2020, Cozey a lancé le premier divan en boîte au Canada et n’a cessé d’élargir son offre de produits pour la maison, en mettant l'accent sur l’élégance, l’utilité et l’accessibilité. La compagnie de commerce en ligne est aussi largement reconnue pour son incomparable service à la clientèle et son expérience d’achat simplifié. Suite à une ronde d’investissement de 15 M$ présidé par la CDPQ, Cozey a récemment annoncé son plan d’expansion aux États-Unis en 2023 ainsi que l’ouverture d’un premier point de vente physique.

Pour avoir plus d’information ou toutes demandes, svp contacter Félix Robitaille à Felix@cozey.ca

