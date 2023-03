CFM INDOSUEZ WEALTH : Communiqué Financier Résultats consolidés 2022

Communiqué Financier

Résultats Consolidés 2022



Lors de sa réunion du 22 mars 2023 le conseil d'administration de CFM Indosuez Wealth Management, sous la présidence de Eric Vial, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2022 établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS.

La consolidation des comptes inclut les trois entités du groupe CFM Indosuez Wealth Management, y compris la filiale française détenue à 100 % par CFM Indosuez Wealth Management (dénommée CFM Indosuez Conseil en Investissement) et CFM Indosuez Gestion, ce qui permet une vision globale des activités et des résultats du groupe CFM Indosuez Wealth Management.

Résultats consolidés (en Millions d'€) 2022 versus 2021 en normes IFRS

Exercice 2022 Exercice 2021 Variation Produit net bancaire 160,6 129,4 +24% Charges d'exploitation -105,1 -97,3 +8% Résultat brut d'exploitation 55,6 32,1 +73% Coût du risque -3,9 +1,8 N/A Eléments Exceptionnels - - N/A Impôt sur les bénéfices -8,3 -4,8 N/A Résultat net Groupe CFM Indosuez Wealth 43,4 29,1 +49% Participations ne donnant pas le contrôle - - Résultat Net Part du Groupe CFM Indosuez Wealth 43,4 29,1 +49%

Le PNB consolidé du groupe CFM Indosuez Wealth Management de l'année 2022 est en progression de plus de 24% par rapport au réalisé 2021 et s’établit à 160,6 millions d’euros. Cette performance s’explique d’une part, par une activité de courtage toujours plus dynamique et d’autre part, par des revenus d’intérêt en hausse générés par la forte remontée des taux dans la plupart des devises.



Le niveau des charges d'exploitation du groupe CFM Indosuez Wealth Management s'élève à 105,1 millions d'euros sur 2022. Cette progression de +8% par rapport à l’année dernière s’inscrit dans la continuité des derniers exercices marqués par des investissements importants notamment informatiques et digitaux.

Ainsi, le résultat brut d'exploitation s’établit à 55,6 millions d'euros en 2022 contre 32,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.



Compte tenu des éléments précédents, d’un coût du risque négatif à hauteur de 3,9 millions d’euros et d’un impôt sur les sociétés de 8,3 millions d’euros, le résultat net 2022 ressort à 43,4 millions d’euros en progression de + 49% par rapport à l’exercice 2021. Cette progression du résultat net traduit la dynamique commerciale observée tout au long de l’année ainsi que l’évolution des taux d’intérêts.

La fortune en conservation au 31 décembre 2022 diminue de -1,6% par rapport au 31 décembre 2021, cette variation étant le résultat d’une collecte dynamique sur l’année 2022 plus que compensée par des effets marchés et change négatifs.



Les prêts et créances émis sur la clientèle ont légèrement progressé (+1,4%) par rapport à l’exercice précédent. Les dettes envers la clientèle s'élèvent à 6 243 millions d'euros soit une augmentation de près de 9% par rapport au 31 décembre 2021.



Les comptes sociaux de CFM Indosuez Wealth Management affichent un résultat 2022 de 42,2 millions d’euros, en augmentation par rapport à l'exercice précédent.

Au regard des éléments suscités, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 16 Mai 2023, de procéder à une distribution de dividendes à près de 96 % du résultat 2022 soit un montant de 70,50 € par action. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de comptabiliser en report à nouveau le delta soit 1,8 million d’euros. Le dividende sera mis en paiement à partir du 23 mai 2023.



Contact actionnaires

Céline Lapaian clapaian@cfm-indosuez.mc +377 93 10 21 47

Contact Presse

Magali Jacquet-Lagrèze mjacquet@cfm-indosuez.mc +377 93 10 22 32

Pièce jointe