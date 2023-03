Winfarm : Résultats annuels 2022 et Perspectives 2023.

French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 30 mars 2023





Résultats annuels 2022

Excellent niveau d’activité

Maintien d’une marge brute solide et bonne résistance de l’EBITDA dans un contexte inflationniste

Illustration de la force et de la résilience du modèle de WINFARM

Perspectives 2023

Poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité opérationnelle

Premier Groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), publie aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2022.

Le Conseil d’administration du 30 mars 2023 a arrêté les comptes consolidés clos au 31 décembre 2022. Ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Les états financiers consolidés pour l’exercice 2022 sont disponibles sur le site internet de la société dans l’ espace investisseurs .

Données consolidées, normes françaises,

Comptes audités en M€ 2022 2021 Chiffre d’affaires 130,9 108,1 Marge brute 41,7 36,1 En % du chiffre d’affaires 31,9% 33,5% EBITDA 4,5 4,9 En % du chiffre d’affaires 3,5% 4,5% Dotations aux amortissements et provisions (3,6) (3,1) Résultat d’exploitation 1,1 2,2 Résultat financier (0,2) (0,1) Résultat exceptionnel (0,2) (0,0) Impôt sur les bénéfices (0,2) (0,6) Quote part du résultat net des sociétés mise en équivalence - 0,1 Résultat net part du groupe 0,6 1,4

FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ : +21% À 130,9 M€

En 2022, WINFARM a enregistré un niveau d’activité en forte hausse. Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 ressort à 130,9 M€ contre 108,1 M€ au 31 décembre 2021 matérialisant une croissance soutenue de +21%, dont +10% en organique. Cette performance intègre la contribution en année pleine de BTN de Haas, acquis en juillet 2021 ainsi que cinq mois d’activité des sociétés du Groupe Kabelis acquises en août 2022.

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires annuel), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 116,8 M€, en hausse de +21% par rapport à l’exercice 2021 (+10% en organique). Sur l’exercice, WINFARM a su faire preuve de réactivité pour répercuter les fortes variations du prix de ses produits tout en répondant à la demande de ses clients dans un contexte de pénurie. Cette bonne gestion nécessitant anticipation et agilité a permis au Groupe de poursuivre sa conquête commerciale tout au long de l’exercice 2022.

L’activité Agroproduction (ex-agronutrition) (10% du chiffre d’affaires annuel), commercialisée sous la marque Alphatech, enregistre un chiffre d’affaires de 12,2 M€, en forte progression de +25% intégralement réalisée en organique, bénéficiant de la politique commerciale agressive du Groupe notamment à l’export pour conquérir de nouvelles parts de marché.

L’arrivée d’une nouvelle direction opérationnelle au 1er semestre 2021 au sein d’Alphatech a impulsé une nouvelle dynamique de l’activité qui est montée en puissance tout au long de l’année, bénéficiant à la performance globale du Groupe.

MAINTIEN D’UNE MARGE BRUTE SOLIDE

AGROFOURNITURE : PROGRESSION DE L’EBITDA

AGROPRODUCTION : EBITDA QUI INTÈGRE LA POLITIQUE COMMERCIALE VOLONTARISTE

En dépit du contexte inflationniste, WINFARM est parvenu à préserver une marge brute solide. Au global, la marge brute s’établit à 41,7 M€ contre 36,1 M€ en hausse de 16%, représentant 31,9% du chiffre d’affaires contre 33,5% en 2021. Dans un contexte d’inflation généralisée des coûts des matières premières, cette performance illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats enregistrées sur la période tout en conservant une attractivité forte auprès de sa clientèle.

Ainsi sur l’activité Agrofourniture qui représente 80% des ventes du Groupe, WINFARM a fait preuve d’une grande discipline financière lui permettant de générer un bon niveau d’activité et de rentabilité d’exploitation. Elle lui a permis de répercuter efficacement la hausse des prix d’achats et de certains coûts externes comme celui des carburants (+700 K€ de carburants) ou des salaires (hausse structurelle du point de base sous l’effet de l’inflation). Ainsi l’EBITDA issu de l’activité progresse de +6% à 7,2 M€ contre 6,8 M€ à fin 2021 correspondant à une marge d’EBITDA qui reste élevée à 6,2%. Il intègre en outre, la contribution de l’activité de Kabelis Matériaux et de Kabelis Espaces Verts (intégration à compter d’août 2022) dont les activités sont traditionnellement plus faibles sur les derniers mois de l’année.

Sur l’activité Agroproduction (ex-Agronutrition), la stratégie de conquête commerciale offensive, qui a permis de générer une croissance de +25% sur l’année, pèse temporairement sur la rentabilité de l’activité, avec un EBITDA qui ressort à 0,5 M€ contre 0,7 M€. Dans ce contexte de prise de parts de marché, WINFARM parvient à maintenir stable la marge brute de l’activité en valeur (+2% à 5,2 M€ à fin 2022 contre 5,1 M€ à fin 2021).

Au global, l’EBITDA consolidé du Groupe ressort en baisse limitée à 4,5 M€ contre 4,9 M€ en 2021.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements de 3,6 M€, contre 3,1 M€ en 2021, liées aux travaux de renforcement des infrastructures du Groupe (extension de l’usine, extension des bâtiments administratifs et construction de l’usine de transformation), le résultat d’exploitation s’élève à 1,1 M€ contre 2,2 M€ en 2021. Le résultat net part du groupe ressort à 0,6 M€ contre 1,4 M€ en 2021.

UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE

Au 31 décembre 2022, la société affiche des capitaux propres de 23,9 M€ pour un endettement financier de 32,2 M€ (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires). La trésorerie s’établit à 9,2 M€ contre 12,2 M€ au 31 décembre 2021.

2023 : CONFIANCE DANS LA POURSUITE DE LA CROISSANCE ET AMELIORATION ATTENDUE DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

La progression de la rentabilité constitue l’une des priorités de l’exercice tout en maintenant un niveau de croissance toujours soutenue. Dans cette perspective, le Groupe bénéficiera de l’effet conjugué de plusieurs leviers d’appréciation :

La détente progressive observée sur le prix des matières premières agricoles depuis le début de l’année ;

Une vigilance accrue sur l’optimisation de la structure de charges

Les synergies issues de l’intégration réussie de BTN de Haas ;

La contribution en année pleine de l’activité de Kabelis ;

L’amélioration sensible des marges de l’agroproduction (marque Alphatech) après les efforts commerciaux entrepris en 2021 pour retrouver une dynamique de croissance pérenne, permettant d’être référencés auprès des plus grands donneurs d’ordre en Europe ; A plus long terme, le Groupe estime être en mesure d’atteindre une marge d’exploitation à deux chiffres sur ce pôle ;





Après le succès de l’acquisition de BTN de Haas en 2021 et celle de Kabelis en 2022, WINFARM continue d’étudier les opportunités de croissance externe, notamment à l’international qui présente de forts potentiels d’expansion encore à saisir, avec l’objectif de renforcer ses positions et de s’imposer à l’échelle européenne.

A plus long terme, le Groupe réaffirme ses objectifs qui visent à atteindre à l’horizon 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour réussir, WINFARM s’appuiera sur la force de son modèle caractérisé par des fondamentaux clés créateurs de performance pour le Groupe :

Un modèle économique solide conjuguant activité historique installée et des relais de croissance à fort potentiel de croissance ;

Une profondeur de catalogue, en constant renouvellement grâce à une force d’innovation permanente ;

Des prix compétitifs et transparents pour les clients, des coûts optimisés ;

Une capacité d’acquisition et d’intégration démontrée ;

Un positionnement unique au cœur du monde agricole, générateur de compétitivité pour ses clients agriculteurs.





A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe Winfarm est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

