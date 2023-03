English French Dutch

Umicore accélère le développement de la technologie de batteries solides

en investissant dans Blue Current

Umicore et Blue Current, fabricant majeur de batteries solides composites silicium-élastique, ont décidé de renforcer leur collaboration dans le développement de la technologie de batteries solides, Umicore prenant une participation minoritaire dans la start-up américaine. Cet investissement complète l'accord de développement conjoint (Joint Development Agreement - JDA) ayant permis aux deux parties d'intégrer les matériaux pour batteries d'Umicore dans la technologie des batteries solides de Blue Current. En apportant des capitaux – en plus de fournir des matériaux de pointe pour batteries dans le cadre de l'accord de développement – Umicore a pour ambition de travailler avec Blue Current afin de stimuler l'adoption par le marché de la technologie unique de batteries solides composites silicium-élastique de la société vers le milieu de la décennie.

Blue Current est une entreprise technologique chimique qui vise à concrétiser les promesses des batteries solides, pour les marchés automobiles et non automobiles où la sécurité, la densité énergétique et les performances sont les plus importantes. L'entreprise trouve ses origines dans les laboratoires nationaux Lawrence Berkeley et Argonne, l'UC Berkeley et l'université de Caroline du Nord. Depuis 2018, Blue Current travaille exclusivement dans le domaine des anodes en silicium avec des électrolytes composites complètement secs et possède une vaste base de propriété intellectuelle dans ce domaine.

« Umicore est impatient de progresser dans sa collaboration avec Blue Current sur les technologies de batteries solides et de s'appuyer sur les premiers résultats prometteurs de cette année de recherche commune », a déclaré Stéphane Levasseur, Senior Innovation Director New Business Incubation chez Umicore. « De tels accords renforcent nos autres activités de recherche dans l'écosystème des matériaux pour batteries et dans l'ensemble de la chaîne de valeur – depuis la R&D jusqu'à nos clients finaux – consolidant ainsi notre avance dans les technologies actuelles et futures des matériaux pour batteries afin de servir au mieux une industrie qui se transforme à une vitesse inédite. »

« Blue Current se réjouit d'étendre son développement conjoint avec Umicore par cet investissement », a commenté Kevin Wujcik, Chief Technology Officer chez Blue Current. « Tout au long de l'année passée, nous avons travaillé ensemble à valider la compatibilité de nos technologies respectives de batteries solides et avons fait de grands progrès. Le succès commercial des batteries solides nécessitera des matériaux actifs et des électrolytes solides spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble. Ce partenariat est essentiel pour le développement de ces matériaux de nouvelle génération. »

« La promesse des électrolytes solides est de permettre la cyclabilité d'électrodes qui ne le peuvent pas dans des électrolytes liquides », a déclaré Nitash Balsara, cofondateur de Blue Current, Senior Faculty Scientist au Lawrence Berkeley National Lab et professeur d'électrochimie au département d'ingénierie chimique et biomoléculaire de l'université de Californie. « En particulier, l'utilisation d'un électrolyte solide composite permettant de cycler durablement le silicium est attractive, compte tenu de la capacité élevée de ce matériau.»

Les batteries solides (à électrolytes solides) présenteront un certain nombre d'avantages par rapport aux technologies actuelles de batteries lithium-ion à électrolytes liquides. Leurs électrolytes composites et leurs anodes en silicium permettent aux concepteurs de véhicules électriques de créer des batteries plus petites, plus légères et moins coûteuses, avec une plus grande sécurité au niveau de la cellule et une densité énergétique plus élevée aux niveau de la cellule et du système. Cela permet également d’augmenter l'autonomie des véhicules électriques et d’accélérer leurs recharges, bénéfices particulièrement importants pour les clients finaux.



La feuille de route d'Umicore pour les matériaux de batteries rechargeables couvre des horizons de recherche à court, moyen et long terme pour les cathodes et les anodes à base de silicium, y compris celles utilisées dans les technologies à l'état solide. Outre ses propres recherches et développements, Umicore développe des technologies avec des tiers, tels que des start-ups et des scale-ups, ainsi que des organisations universitaires.

En tant qu'entreprise de technologie des matériaux, l'innovation est au cœur du succès d'Umicore. Le Groupe occupe une position dominante dans le développement de matériaux actifs cathodiques, d'anodes et de catholytes pour les batteries solides, ce qui se reflète par de nombreux accords en place avec plusieurs partenaires (OEMs, start-ups et secteur académique). En 2021, Umicore a annoncé qu'elle détenait une participation dans Solid Power , société basée au Colorado, à la pointe du développement de batteries solides de prochaine génération pour véhicules électriques. En juin 2022, Umicore et Idemitsu Kosan Co., Ltd ont convenu de développer conjointement des matériaux catholytes de haute performance pour les batteries solides, combinant ainsi leurs expertises respectives dans les matériaux actifs de cathode et les électrolytes solides, et visant à réaliser la percée technologique permettant d’étendre l'autonomie de conduite et ainsi propulser l'e-mobilité.





Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,2 milliards (chiffre d'affaires de € 25,4 milliards) en 2022 et emploie actuellement plus de 11.000 personnes.