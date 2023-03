La nouvelle structure vise les 200M€ de CA en 2023 et recrutera pour cela plus de 500 personnes sur toute la France.

Boulogne-Billancourt, le 30 mars 2022 – Cegedim annonce la création de « Cegedim Business Services », un nouveau pôle réunissant les activités de Cegedim e-business , Cegedim Outsourcing et Cegedim SRH . L’objectif : offrir aux entreprises des services et des solutions complémentaires et globales pour répondre aux besoins de transformation digitale des directions RH, DAF et DSI.

Depuis de nombreuses années, Cegedim accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, dans leur transformation digitale. Rassembler aujourd’hui trois expertises au sein d’un même pôle, permet à Cegedim de se positionner comme le seul acteur capable de proposer aux entreprises une approche globale pour la gestion des processus RH, Financiers et IT.

Cegedim Business Services s’appuiera sur les expertises de 3 unités du Groupe pour proposer des offres innovantes en jouant sur la complémentarité et les synergies entre elles :

- Cegedim e-business , avec son offre SY by Cegedim, permet aux Directions Financières de digitaliser leurs échanges BtoB. En cours d’immatriculation pour devenir Plateforme de Dématérialisation Partenaires (PDP), elle sera en capacité de gérer pour ses donneurs d’ordre l’ensemble des obligations liées à la nouvelle réglementation autour de la facture électronique.

- Cegedim Outsourcing , propose aux Directions IT des services d’intégration, d’infogérance, de services managés, ainsi que des services externalisés de dématérialisation, de relation client et de gestion de back-office. En 2023, elle élargira son catalogue produit, notamment avec de nouvelles offres technologiques, de Cyberdéfense et de TMA applicative.

- Cegedim SRH , solutions et services d’externalisation pour les métiers des Ressources Humaines. L’entité continue d’innover et proposera notamment cette année une nouvelle interface full web pour la solution MyTeamsRH, ainsi que de nouvelles offres de Talent Management.

Cegedim Business Services prévoit, grâce à cette nouvelle dynamique, d’atteindre d’ici la fin de l’année un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Pour accompagner cette croissance, l’organisation prévoit de recruter plus de 500 nouveaux collaborateurs à Paris, et en région, notamment à Lyon, Nantes et Lille, sur des fonctions commerciales, chefs de projet, responsables de compte, product managers, data scientists et développeurs IA.

Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim Business Services déclare : « Cegedim Business Services, est une organisation agile, conçue pour favoriser l’esprit d’entreprise et de conquête, avec plusieurs mots d'ordre : la satisfaction de nos clients mais aussi celles de nos collaborateurs. En structurant le Pôle Entreprises ainsi, nous ambitionnons d’accueillir aux côtés de nos 2 000 collaborateurs, de nouveaux talents prêts à s'investir dans l'évolution digitale de nos clients, qui est au cœur de nos préoccupations quotidiennes ».









À propos de Cegedim Business Services :



Cegedim Business Services réunit les activités de Cegedim e-business, Cegedim Outsourcing et Cegedim SRH. La mutualisation de leurs technologies, savoir-faire, produits et services, permet de proposer des solutions toujours plus innovantes pour accélérer la performance des directions financières, IT et RH.







A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook









Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Aurore Domange

Cegedim Business Services

Directrice marketing et

communication

Tel : +33 (0)7 63 33 88 35

aurore.domange@cegedim.com

Céline Pardo

.becoming

Agence de Communication







Tél.: +33 (0)6 52 08 13 66

celine.pardo@becoming-group.com

















Pièce jointe