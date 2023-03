English French



Believe acquiert la plateforme d’édition musicale Sentric, première étape vers la mise en place d’une offre d’édition globale et complète

Paris, le 30 mars 2023 – Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce aujourd’hui l’acquisition de Sentric, plateforme technologique indépendante d’édition musicale, première brique dans la constitution d’une offre d’édition musicale innovante axée sur le numérique.



La stratégie de croissance externe de Believe est centrée sur des investissements et acquisitions où le Groupe peut mettre à profit sa présence mondiale, son expertise digitale et ses technologies propriétaires, pour offrir des solutions uniques et innovantes à grande échelle aux artistes et aux ayants-droits de l’industrie musicale.

L’accélération de la numérisation du marché de l’édition musicale représente pour Believe une réelle opportunité de créer un service innovant pour les auteurs-compositeurs et les éditeurs de musique, complémentaire de l’offre que le Groupe propose déjà pour la musique enregistrée.

En 2021, les revenus de l’édition représentaient la troisième source de revenus de l’industrie musicale (après la musique enregistrée et le live), avec 8,5 milliards d’euros1, offrant à Believe l’opportunité d’élargir le périmètre de ses services. La collecte des droits digitaux provenant des services de streaming est la source de revenus en plus forte croissance pour l’édition musicale et devrait représenter à terme la majorité de ses revenus. D’un point de vue géographique, il existe un véritable alignement entre les plus grands marchés de l’édition musicale (l’Europe, suivie des États-Unis, puis les marchés asiatiques en forte croissance) et ceux où Believe est le mieux positionné et capable d’apporter des services à forte valeur ajoutée à ses clients.

Dans ce contexte, l’acquisition de Sentric constitue une première étape pour Believe dans le déploiement d’une activité d’édition musicale globale et complète. Le positionnement et les capacités de Sentric représentent une occasion unique de construire une plate-forme de premier plan pour la collecte des droits, véritable clef de voûte de l’offre à venir.

Sentric est une plateforme mondiale indépendante d’édition musicale, basée à Liverpool (Royaume-Uni), avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. En partenariat avec plus de 70 sociétés de gestion collective, la plateforme opère déjà à grande échelle dans plus de 200 territoires, représentant ainsi plus de 4 millions de chansons et 400 000 auteurs-compositeurs, directement ou par l’intermédiaire de partenaires de l’industrie.

La plateforme propriétaire et innovante proposée par Sentric est une des solutions les plus avancées du marché, capable de gérer les droits d’édition d’artistes auto-distribués de manière rentable et à grande échelle, tout en offrant des contrats d’édition globaux aux ayants-droits de l'industrie musicale, et ce à chaque étape de leur développement. La technologie sur laquelle repose Sentric offre une infrastructure parfaitement adaptée à la gestion des droits numériques liés à l’édition musicale, tout en fournissant aux auteurs-compositeurs et aux éditeurs un portail incluant une suite d’outils et de données exploitables, afin de mettre en place leurs stratégies. L’équipe globale de Sentric est experte en matière de royautés, de suivi d’activité et d’usage, de gestion des droits et de synchronisation, s’appuyant sur une réelle connaissance des spécificités territoriales à tous les niveaux de l’entreprise.

L’expertise de Sentric en matière d’édition, ses technologies de pointe et sa plateforme unique de gestion de droits, combinés à l'expertise de Believe sur la musique numérique et à sa présence mondiale, vont permettre de développer une offre complète pour les auteurs-compositeurs et les éditeurs à tous les niveaux.

Sentric a récemment renouvelé son accord avec TuneCore, élargissant ses services pour offrir aux auteurs-compositeurs plus de flexibilité et une nouvelle interface de publication haut de gamme. 23% des abonnés de TuneCore bénéficient déjà de la solution Sentric et TuneCore Publishing Administration a versé plus de 100 millions de dollars aux auteurs-compositeurs utilisant le service.

L’intégration de Sentric va permettre de renforcer davantage les services d’édition pour les artistes auto-distribués de TuneCore et de les étendre à de nouveaux territoires. Sentric offrira ensuite ces services à tous les clients du groupe Believe, pour monétiser leur musique facilement. Cette acquisition fournira à terme de nouvelles façons de gérer et d’optimiser les catalogues musicaux et de servir les auteurs-compositeurs et éditeurs, en plus des artistes et labels.

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, a déclaré : « L’acquisition de Sentric est pour Believe une première étape dans le déploiement d’une offre d’édition musicale globale et complète. La croissance et la transformation numérique du marché des auteurs-compositeurs ouvrent de nombreuses opportunités. Nous sommes ravis de pouvoir immédiatement étendre les services que nous fournissons à nos clients TuneCore existants, en nous appuyant sur la qualité du service de gestion de droits conçu par Sentric, tout en commençant à travailler sur de futurs produits et services innovants pour tous les auteurs-compositeurs et éditeurs chez Believe. »

Believe acquiert la pleine propriété de Sentric, qui était détenu par Utopia depuis février 2022. Cette transaction valorise Sentric à 47 millions d’euros sur une base de 100%. Cette nouvelle activité sera dirigée par l’équipe de direction actuelle de Sentric.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 650 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com



1 Source : données sur le marché de l’édition musicale du rapport CISAC sur les collectes mondiales 2022.





