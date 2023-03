PCAS : résultats annuels 2022

English French

Ecully, le 30 mars 2023

RESULTATS ANNUELS 2022

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de ses résultats annuels 2022, suite à la réunion du Conseil d’Administration de ce jour.

2021 2022

en millions d'euros Chiffre d'affaires 187,0 226,4 EBITDA (*) (**) -4,6 2,2 Marge d'EBITDA -2,5% 1,0% Résultat Opérationnel Courant (*) -28,2 -27,7 Marge opérationnelle courante -15,1% -12,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -15,1 Résultat Opérationnel -28,6 -42,8 Résultat financier -2,9 -3,1 Impôts -9,0 -2,9 Résultat Net -40,5 -48,8 (*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 4,1 M€ en 2021 et 2022 (**) cf. définition en annexe Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du rapport financier annuel.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 226,4 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de 21,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+17,9% à taux de change constant).

L’activité de Synthèse Pharmaceutique s’établit à 143,7 M€, en progression de 20,1% par rapport à 2021 (en augmentation de 17,6% à taux de change constant). La hausse du chiffre d’affaires est portée principalement par les ventes d’Estetrol pour la société Mithra, une forte demande sur les produits du site de Turku, un taux de change EURO/USD favorable, et par l’impact des initiatives de hausses de prix mises en œuvre ces derniers mois pour faire face à la hausse très importante du coût des matières premières et de l’énergie.

Il convient de signaler que, face à des retards de paiement de créances, constatés à partir de l’été 2022 et qui se sont poursuivis depuis, PCAS a décidé d’initier en fin d’année 2022 les voies juridiques appropriées envers la société Mithra afin d’obtenir le paiement de ces créances impayées. Le montant total des créances dues par ce client s’élève à 31,1 millions d’euros au 31 décembre 2022 (dont 13,6 millions d’euros de créances échues).

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 82,7 M€, en augmentation de 22,7% par rapport à 2021 (+18,6% à taux de change constant). L’activité a été très soutenue tout au long de l’année avec une demande très forte sur l’Electronique et la Cosmétique, ainsi qu’une bonne tendance sur les Lubrifiants et la Chimie Fine. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué à la croissance du chiffre d’affaires. La dynamique sur l’industrialisation de nouveaux produits a également été très bonne.

L’EBITDA du Groupe PCAS ressort à 2,2 millions d’euros en 2022 contre -4,6 millions d’euros en 2021.

Le résultat opérationnel courant 2022 s’élève à -27,7 millions d’euros contre -28,2 millions d’euros en 2021.

Ces résultats restent très déficitaires, affectés par un niveau d’activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.

Les autres produits et charges opérationnels intègrent une dépréciation des écarts d’acquisition de 14,5 millions d’euros, déjà comptabilisée dans les comptes semestriels du 30 juin 2022.

Le résultat financier ressort à -3,1 M€ en 2022, contre -2,9 M€ en 2021.

Pour mémoire, la charge d’impôts intégrait en 2021 pour 6,3 M€ une charge relative à l’annulation d’impôts différés actifs sur déficits reportables, suite à une révision à la baisse des prévisions de bénéfices futurs proches des entités françaises du Groupe.

Le résultat net du Groupe PCAS ressort ainsi à -48,8 M€ en 2022 contre -40,5 M€ en 2021.

L’endettement net du Groupe (y compris Comptes Courants Nets Seqens) ressort à 228,4 M€ contre 172,7 M€ au 31 décembre 2021, résultant du financement par Seqens via les comptes courants des pertes et des investissements de l’exercice.

Perspectives

Dans le contexte du litige en cours avec le client Mithra, PCAS est contraint d’étudier une réduction temporaire d’activité en 2023 sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d’Estetrol. A ce stade, il n’est pas possible d’évaluer précisément les conséquences de ce litige sur les prévisions futures d’activité et de résultats.

Le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continue de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023, le 24 avril 2023

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 11% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 226,4 M€ et emploie près de 1 200 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





PCAS NewCap



Jean-Louis Martin / Eric Moissenot



Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier







Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69 79 60 00

www.pcas.com Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

ANNEXE

Définition de l’EBITDA et réconciliation de l’EBITDA avec le Résultat Opérationnel Courant

Définition de l’EBITDA :

Est défini comme le résultat opérationnel courant majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et des variations nettes des provisions (y compris les dotations nettes aux provisions sur stocks, hors les reprises de provisions sur stocks détruits, comptabilisées dans les achats consommés et les dotations nettes aux provisions pour avantages au personnel comptabilisées dans les charges de personnel) ainsi que des pertes de valeur des goodwills.

L’EBITDA ne constitue pas une mesure de la performance définie par les normes IFRS et ne doit pas être considéré comme une alternative au résultat opérationnel courant ou au résultat net (tel que calculé conformément aux normes IFRS) pour mesurer la performance opérationnelle de PCAS, aux flux de trésorerie issus des opérations courantes, générés par les investissements ou issus des opérations financières (tels que calculés conformément aux normes IFRS) pour mesurer la capacité de PCAS à faire face à ses besoins de trésorerie ou à toute autre mesure de la performance définie par les normes IFRS. PCAS considère que l’EBITDA est une mesure fréquemment indiquée et couramment utilisée par les investisseurs et les autres parties intéressées en tant que mesure de la performance opérationnelle de PCAS et de sa capacité à assurer le service de la dette dans la mesure où elle permet de comparer la performance de façon constante sans tenir compte des dotations aux amortissements, qui peuvent varier significativement selon les méthodes comptables utilisées (notamment en cas d’acquisition) ou de facteurs non opérationnels (tel que le coût historique). En conséquence, cette information est indiquée dans le présent document de base afin de permettre une analyse plus exhaustive et globale de la performance opérationnelle comparativement à d’autres entreprises et de la capacité de PCAS à assurer le service de la dette. Dans la mesure où toutes les sociétés ne calculent pas l’EBITDA de la même manière, la présentation de l’EBITDA dans le présent document de base pourrait ne pas être comparable à l’EBITDA communiqué par d’autres sociétés.

Réconciliation de l’EBITDA avec l e Résultat Opérationnel Courant

en millions d'euros 2021 2022 Résultat Opérationnel Courant -28,2 -27,7 + Dotations aux amortissements corporels et incorporels 19,2 21,2 + Dotations nettes aux provisions sur stocks (comptabilisées dans 4,7



8,8



les achats consommés) + Dotations nettes aux provisions pour avantages au personnel 0,5



0,6



(comptabilisées dans les charges de personnel) +/- Dotations nettes aux autres provisions -0,8 -0,7 EBITDA -4,6 2,2

Pièce jointe