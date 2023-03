ProCap Insurance: Memperluas jangkauan global kami; mempromosikan pengembangan inovatif dalam industri asuransi

Indonesian Korean Thai

NEW YORK, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di tengah kondisi pasar seperti sekarang ini, keinginan nasabah untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai asetnya semakin kuat. Berbagai krisis seperti pandemi, inflasi yang persisten, dan ketegangan geopolitik telah menimbulkan risiko pada tingkat yang tidak dapat diatasi. Bagaimana risiko dapat ditangani sekaligus mendapatkan keuntungan modal? Saat ini, ProCap Insurance telah memiliki solusi yang efektif: asuransi aset!



Asuransi aset melindungi aset tetap dan lancar yang mendasar pada perusahaan dan/atau individu. Jika terjadi kerugian yang tidak disengaja, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi kepada pemegang polis. Investor dapat berinvestasi dengan tenang karena ProCap akan menanggung risiko bagi nasabah. ProCap Insurance adalah perusahaan dengan spesialisasi bisnis asuransi aset. Penawaran produknya melindungi real estate, saham, deposito, obligasi, emas, mata uang asing, dan aset lainnya.

Selain menyediakan polis asuransi jiwa konvensional, ProCap Insurance telah meluncurkan polis asuransi jiwa yang inovatif di mana jumlah uang pertanggungan bertambah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah kami yang tak ada habisnya untuk tujuan proteksi jangka panjang dan akumulasi kekayaan. Polis asuransi ini tidak hanya memberikan pertanggungan jangka panjang pada uang pertanggungan asli, tetapi pada saat bersamaan meningkatkan jumlah tersebut sebesar persentase tertentu dari tahun ke tahun guna memenuhi keinginan nasabah untuk menghadapi inflasi sekaligus menumbuhkan kekayaan. Paket ini dirancang untuk memastikan bahwa stabilitas keuangan jangka panjang nasabah akan terlindungi dengan baik sekaligus mengurangi tekanan keuangan pada keluarga terutama di masa-masa ketidakpastian dan lingkungan perbankan dengan suku bunga tinggi.

Sejak peluncurannya, produk asuransi aset ProCap terus dicari di pasar dan oleh nasabah. Perusahaan telah menyatakan bahwa pihaknya berniat untuk terus meningkatkan penawaran produk dan kualitas layanannya, yang memastikan nasabah terus mendapatkan solusi asuransi aset yang mudah diakses dan terjangkau.

Dalam rangka merekomendasikan dan memberitahukan manfaat dari asuransi aset, perusahaan mengadakan acara dengan tema "Investasi dengan Tenang adalah Komitmen Kami" di Hoi An, Vietnam pada tanggal 15 Februari 2023 hingga 18 Februari 2023. Selama seminar ini, ProCap memperkenalkan fitur dan keunggulan produk asuransi asetnya kepada mitra dan pemimpin bisnis sehingga para peserta yang hadir dapat memahami bagaimana asuransi aset dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan konsultasi dan analisis kompensasi di tempat untuk mendorong peserta agar mencapai perencanaan finansial dan kebebasan finansial yang lebih baik.

Selama berlangsungnya acara, tim berpengalaman dan penuh semangat dari ProCap menyampaikan pengetahuan asuransi aset yang lengkap kepada para mitra yang berpartisipasi. Mereka memperkenalkan produk asuransi aset perusahaan secara detail dan membantu mitra memahami bagaimana produk ProCap merupakan bentuk investasi alternatif yang lebih aman.

Seminar ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada mitra untuk mempelajari tentang produk asuransi aset, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam komunikasi tatap muka dengan anggota tim profesional ProCap guna memahami secara mendalam detail dan keunggulan produk sekaligus mendapatkan saran tentang produk tertentu yang akan dibeli.

Acara ini sukses besar karena dihadiri lebih dari 100 mitra dari Kamboja, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan negara lainnya. Menurut data laporan yang terkumpul selama acara, para mitra ini sepenuhnya memahami dan puas dengan produk yang ditawarkan oleh ProCap, mereka memiliki keyakinan dalam membeli produk perusahaan.

ProCap senang sekali dapat menyelenggarakan acara yang sukses ini di Hoi An, Vietnam. Secara bersamaan, perusahaan berharap bahwa melalui acara sejenis, semakin banyak konsumen akan menyadari pentingnya kebutuhan asuransi aset sekaligus dapat menikmati layanan berkualitas tinggi yang diberikan perusahaan. Tim manajemen ProCap meyakini bahwa dalam beberapa tahun mendatang, perusahaan ini akan menjadi perusahaan asuransi aset paling populer dan tepercaya di Asia dan bahkan di dunia!

Oleh karena itu, seminar ProCap Insurance tidak hanya memberikan jalan kepada mitra untuk memahami asuransi aset, secara bersamaan ProCap Insurance membawa angin segar bagi industri pariwisata di Hoi An. Hoi An merupakan kota dengan sejarah yang panjang, pemandangan yang indah, dan budaya yang beragam sehingga tidak mengejutkan kota ini masuk daftar situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di sini, nasabah dapat memanfaatkan layanan profesional ProCap sekaligus mengagumi pemandangan indah dan budaya unik kota Hoi An, Vietnam.

Jika Anda ingin menjadi klien ProCap Insurance dan mendapatkan manfaat dari asuransi aset, silakan kunjungi situs web resmi perusahaan kami https://www.procap.insure untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ProCap berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menjadikan investasi Anda lebih aman.

