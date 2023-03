ProCap Insurance: กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึงได้ทั่วโลกของเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย

Indonesian Korean Thai

นิวยอร์ก, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาและ/หรือเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของตน วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด ภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และภูมิรัฐศาสตร์ที่ปั่นป่วนได้นำมาซึ่งความเสี่ยงในระดับที่เกินจะคาดเดาได้ จะมีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างไรในขณะที่มีการแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน ณ ตอนนี้ ProCap Insurance มีทางออกที่มีประสิทธิภาพ: ประกันสินทรัพย์!



ประกันสินทรัพย์เป็นการประกันสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนขององค์กรและ/หรือบุคคล ในกรณีเกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยความสบายใจ เนื่องจาก ProCap จะแบกรับความเสี่ยงแทนลูกค้า ProCap Insurance เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันสินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำเสนอประกันอสังหาริมทรัพย์ หุ้น เงินฝาก พันธบัตร ทองคำ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกเหนือจากการนำเสนอนโยบายประกันชีวิตแบบดั้งเดิมแล้ว ProCap Insurance ยังได้เปิดตัวนโยบายประกันชีวิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาวและการสะสมความมั่งคั่ง นโยบายการประกันนี้ไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองระยะยาวในจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิมเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพื่อตอบสนองความปรารถนาที่จะเอาชนะอัตราเงินเฟ้อในขณะที่เพิ่มพูนความมั่งคั่ง แผนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นในขณะที่ลดแรงกดดันทางการเงินในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนและสภาวะแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

นับตั้งแต่เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์ของ ProCap เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้าอย่างมาก บริษัทได้ระบุว่าบริษัทตั้งใจที่จะปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับโซลูชันประกันสินทรัพย์ที่เข้าถึงได้และมีราคาไม่แพง

เพื่อรับรองและแบ่งปันผลประโยชน์ของประกันสินทรัพย์ บริษัทจึงได้จัดงานภายใต้หัวข้อ "Investing with a Peace of Mind, Our Commitment" ในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2023 ในระหว่างการสัมมนา ProCap ได้แนะนำคุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์ให้แก่พันธมิตรและผู้นำทางธุรกิจ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจว่าประกันสินทรัพย์จะตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาในสถานที่ฟรี และให้บริการวิเคราะห์การจ่ายเงินเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมบรรลุการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้นและอิสรภาพทางการเงิน

ภายในงาน ทีมงานที่มีประสบการณ์และทุ่มเทจาก ProCap ได้ให้ความรู้ด้านประกันภัยสินทรัพย์อย่างครอบคลุมแก่พันธมิตรที่เข้าร่วม ทีมงานแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์ของบริษัทอย่างละเอียด และช่วยให้พันธมิตรเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของ ProCap นั้นปลอดภัยกว่าและเป็นการลงทุนในรูปแบบทางเลือกอย่างไร

การสัมมนานี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้พันธมิตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบเห็นหน้ากับสมาชิกในทีมงานมืออาชีพของ ProCap เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกและข้อดีของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อแบบเจาะจงจากทีมงานอีกด้วย

งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากได้ดึงดูดพันธมิตรมากกว่า 100 รายจากกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และประเทศเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามสถิติที่รวบรวมระหว่างงาน ทำให้ทราบว่าพันธมิตรเหล่านี้เข้าใจอย่างถ่องแท้และพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ProCap และมีความมั่นใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ProCap มีความยินดีที่จะจัดงานที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และในขณะเดียวกัน บริษัทก็หวังว่า ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นจะตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของประกันสินทรัพย์ ในขณะที่สามารถเพลิดเพลินไปกับบริการคุณภาพสูงที่บริษัทจัดหาให้ผ่านงานที่คล้ายคลึงกันนี้ ทีมผู้บริหารของ ProCap เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทจะกลายเป็นบริษัทประกันภัยสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดในเอเชียและทั่วโลก!

ดังนั้น การสัมมนาของ ProCap Insurance ไม่เพียงแต่ช่วยให้พันธมิตรมีช่องทางในการทำความเข้าใจด้านประกันสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังนำความมีชีวิตชีวาใหม่มาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฮอยอันอีกด้วย ฮอยอันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทัศนียภาพที่สวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย UNESCO อย่างไม่น่าแปลกใจ ที่นี่ ลูกค้าสามารถใช้บริการระดับมืออาชีพของ ProCap พร้อมชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามได้

หากคุณต้องการเป็นลูกค้าของ ProCap Insurance และรับผลประโยชน์ของประกันสินทรัพย์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทของเรา https://www.procap.insure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ProCap รอคอยที่จะได้ร่วมงานกับคุณเพื่อทำให้การลงทุนของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

