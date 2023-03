English French

RESULTATS ANNUELS 2022

Résultats Net + 36,6 %

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE



RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CAPITAUX PROPRES ENDETTEMENT FINANCIER NET 334,5 M€ 34,6 M€ 414,1 M€ 646,1 M€



+11%



+10,3%



+8,9%



-1,1% (vs 2021 Retraité) +33,3 M€ +3,2 M€ +33,7 M€ -7,4 M€

Reims, le 30 mars 2023

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 30 mars 2023 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes de l’exercice 2022 du Groupe.

Résultats

Données consolidées en M€ 31/12/2022 31/12/2021

Retraité (*) Variation (M€) Chiffre d’Affaires 334,5 301,2 +33,2 Résultat Opérationnel Courant 34,6 31,4 +3,2 Résultat Opérationnel 34,0 27,7 +6,3 Résultat Financier -18,4 -17,7 -0,7 Résultat Net 10,3 7,5 +2,8 Part du Groupe 10,2 7,5 +2,7

Le processus d’audit et d’émission du rapport d’audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours de finalisation

(*) A la clôture de l’exercice 2022, il a été relevé une erreur de valorisation des stocks concernant les exercices 2018 à 2021. En application de la norme IAS 8 « méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs », les comptes consolidés de VPM ont donc fait l’objet d’un traitement rétrospectif de cette correction d’erreurs. Le compte de résultat comparatif de l’exercice 2021 a été retraité, avec une incidence négative de 0,8 millions d’euros par rapport au résultat net 2021 publié. Ces corrections n’ont pas d’impact sur le compte de résultat de l’exercice 2022.

Le chiffre d’affaires consolidé 2022 de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 334,5 M€, en croissance de 11%.

Avec 64% des ventes de champagnes, les marques premiums Pommery & Greno et Vranken ont connu une forte évolution.

Le poids de l’export reste stable à 67% des ventes à la clientèle.

Avec un EBITDA de 49 M€ en 2022, le Groupe confirme la solidité de son modèle de création de valeur durable

Le Résultat Opérationnel Courant progresse de 10,3% à 34,6 M€, après 15 M€ d'amortissements et 3 M€ d'investissements commerciaux dans les grandes enseignes afin de maintenir l'équilibre 1/3 France - 2/3 export. Hors incidences de cet investissement commercial et tenant compte de la variation de périmètre intervenue en 2021 (**), la progression est de +14,6%.

La Marge Opérationnelle Courante reste stable à 10,3%.

Le Résultat Opérationnel se monte à 34 M€ (+22,7%) soit une marge opérationnelle de 10,2%.

Le Résultat Financier reste relativement stable au regard de l'évolution des taux d'intérêt sur le dernier trimestre

Le Résultat Net ressort à 10,3 M€ soit une augmentation de 36,6%

(**) Comme précisé dans le communiqué financier sur les résultats du 1er semestre 2022, le Groupe a transféré au premier semestre 2021 le personnel de la société Vranken-Pommery Vignobles vers la société VPHV créée en 2021 et consolidée par mise en équivalence à 49%. Cette variation de périmètre avait entraîné en 2021 une reprise sur provision liée aux engagements de retraite de 1,2 M€. Retraité de ce transfert et donc à périmètre constant, le résultat opérationnel courant 2021 aurait été de 31,3 M€, et le résultat opérationnel de 27,6 M€.

Structure financière

ACTIF 31/12/22 31/12/21

Retraité (*) PASSIF 31/12/22 31/12/21

Retraité (*) Actifs non courants 547,2 510,2 Capitaux propres 414,1 380,4 Stocks et encours 645,8 640,1 dont intérêts minoritaires 5,2 4,3 Clients et autres actifs courants 114,0 75,4 Passifs non courants 637,1 375,1 Trésorerie 8,5 15,3 Passifs courants 264,3 485,5 TOTAL 1 315,5 1 241,0 TOTAL 1 315,5 1 241,0

(*) A la clôture de l’exercice 2022, il a été relevé une erreur de valorisation des stocks concernant les exercices 2018 à 2021. En application de la norme IAS 8 « méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs », les comptes consolidés de VPM ont donc fait l’objet d’un traitement rétrospectif de cette correction d’erreurs. Le total des incidences sur les capitaux propres au 31 décembre 2021 est négatif et s’élève à 3,9 millions d’euros.

La structure financière se renforce avec des capitaux propres qui se montent à 414,1 M€ (+33,7 M€), soit 31,5% du total bilan, et un endettement financier net qui se réduit de nouveau de 7,4 M€ au 31/12/2022 pour s’établir à 646,1 M€.

Retraité des 19,4 M€ liés à l’application de la norme comptable IFRS 16, l’endettement financier net se monte à 626,7 M€, intégralement couvert par des stocks de 645,8 M€.

Le Groupe a remboursé 75 M€ d’emprunts obligataires arrivant à échéance au cours de l’exercice 2022, et n’a pas d’échéance obligataire avant 2024.

Société à Mission

Après avoir établi le bilan de l’ensemble des actions entreprises et en cours au sein du Groupe, le Comité de Mission s’est attelé à décliner sa Raison d’Etre « La Vérité du Terroir », en objectifs opérationnels au cours de l’année 2022.

Les objectifs de la Raison d’Etre ont ainsi été regroupés autour de 4 piliers fondamentaux :

Biodiversité : agir pour préserver nos écosystèmes

Environnement : limiter l’impact de nos activités et réduire l’utilisation des énergies fossiles notamment par le développement des énergies renouvelables

Patrimoine : agir pour la préservation du patrimoine naturel et bâti afin de pouvoir le transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures

Sociétal : s’inscrire dans une stratégie globale de développement durable et proposer à l’ensemble de nos parties prenantes d’adhérer à ces valeurs

Les indicateurs clefs de performances issus de ces 4 piliers fondamentaux ont été définis par le Comité de Mission, et sont actuellement en cours d’audit par un organisme tiers indépendant.

Le Groupe a pris la décision d’initier la démarche B Corp en 2023.

Perspectives

Sur la lancée de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 12,8% à fin mars 2023.

Compte tenu de l’environnement économique tant en France qu’à l’étranger, et de l’issue des négociations avec la grande clientèle, le groupe Vranken-Pommery Monopole est confiant pour l’année 2023, qui devrait connaître une nouvelle progression de l’ensemble des agrégats de son compte de résultat.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 1er juin 2023, Vranken-Pommery Monopole proposera le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2022 de 0,80 € par action. Ce dividende sera versé le 13 juillet 2023 et correspondrait à un rendement brut de 4,52% sur la base du cours de bourse du 29 mars 2023.

Prochaine communication

Publication du document d’enregistrement universel 2022 : 13 avril 2023.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

