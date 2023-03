English Finnish





Pörssitiedote

31.3.2023 klo 11

Muutos Lassila & Tikanoja Oyj:n johtoryhmässä: Tina Hellstadius jättää Lassila & Tikanojan

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan toimialajohtaja Tina Hellstadius jättää Lassila & Tikanojan 31.3.2023.

“Haluan kiittää Tinaa hänen työpanoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle menestystä tuleviin haasteisiin” sanoo toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Tina Hellstadiuksen seuraajan haku aloitetaan välittömästi. Mikko Taipale, aiemmin Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan henkilöstöjohtaja, toimii toimialan johtajana, kunnes Hellstadiuksen seuraaja on nimitetty. Mikko Taipale raportoi toimitusjohtaja Eero Hautaniemelle, mutta hän ei kuulu konsernin johtoryhmään.

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

puh. 010 636 2810

