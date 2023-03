Aduro Clean Technologies startet die Phase der Inbetriebnahme des Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss

French German

SARNIA, Ontario, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, mitteilen zu können, dass die Inbetriebnahme des HydrochemolyticTM-Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss (R2-Kunststoff) im Pilotmaßstab begonnen hat. Die HydrochemolyticTM-Technologie für das Upcycling von Kunststoffabfällen (HPU) wandelt Abfallpolymere mit Kettenwachstum in neue, wertvolle Ressourcen um.



Das R2-Kunststoffsystem wurde erfolgreich an seinem Betriebsstandort in Sarnia, Ontario, installiert. Die Systemintegritätstests sind abgeschlossen, und die Zulassungen der Technical Standards and Safety Authority (TSSA) sowie die Emissionsregistrierungen sind genehmigt und eingegangen. Die Inbetriebnahme des Systems hat begonnen, und alle elektrischen Systeme und Kontrollsysteme wurden unter Strom gesetzt und getestet. Das Betriebsteam ist nun dabei, die Checklisten für die Inbetriebnahme zu vervollständigen, und die letzten Vorbereitungen für die Kunststoffverarbeitung sind im Gange.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage bis Ende April 2023 Kettenwachstumspolymere verarbeiten wird. Zur Unterstützung des langfristigen Betriebs der Anlage ist das Unternehmen dabei, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um die erwarteten 24-Stunden-Betriebszeiten zu gewährleisten.

Das R2-Kunststoffsystem ist für die Verarbeitung verschiedener Kunststoffrohstoffe wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol ausgelegt. Die wichtigen Daten, die dieses System liefert, sind nicht nur ein wichtiges Werkzeug im Rahmen des Ansatzes des Unternehmens zur Einbindung der Beteiligten mit dem Ziel, eine Pipeline kommerzieller Projekte aufzubauen, sondern werden auch das vom Unternehmen eingerichtete Optimierungs- und Scale-up-Programm für das vorkommerzielle System unterstützen.

Anil Jhawar, Chief Scientist bei Aduro Clean Technologies, sagte: „Wir freuen uns darauf, in die Phase der Inbetriebnahme des R2-Kunststoffsystems einzutreten. Die Forschungs- und Betriebsteams arbeiten eifrig daran, die Inbetriebnahme der Anlage abzuschließen und die Fähigkeiten unserer Hydrochemolytic-Technologie für das Upcycling von Kunststoffabfällen zu demonstrieren. Der Eintritt in diese kritische Phase bringt uns der Einbindung der verschiedenen Beteiligten in den Betrieb mit kontinuierlichem Durchfluss näher.“

Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, die Phase der Inbetriebnahme des R2-Kunststoffsystems abschließen zu können. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Marktreife unserer Hydrochemolytic-Technologie für das Upcycling von Kunststoffen und zur Bewältigung der Plastikmüllkrise. Wir fühlen uns verpflichtet, innovative Lösungen zu entwickeln, die die ökologischen Herausforderungen mildern, den Wandel zu einer nachhaltigen Zukunft weiter voranzutreiben und gleichzeitig einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die HydrochemolyticTM-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Ein kurzes Update von Anil Jhawar ist auf dem Youtube-Kanal des Unternehmens verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

