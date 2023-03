Aduro Clean Technologies lance la phase de mise en service du réacteur à flux continu de plastiques

French German

SARNIA, Ontario, 31 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut et des huiles renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en carburants à valeur plus élevée, a le plaisir d'annoncer le lancement de la phase de mise en service du réacteur à plastique en flux continu HydrochemolyticTM d'échelle pilote (R2 Plastic). La technologie HydrochemolyticTM de surcyclage du plastique (HPU) convertit les polymères à croissance en chaîne de déchets en nouvelles ressources précieuses.



Le système R2 Plastic a été installé avec succès sur son lieu d'exploitation à Sarnia, dans l'Ontario. Les tests d'intégrité du système ont été effectués et les enregistrements d'émissions auprès de l'Office des normes techniques et de la sécurité (TSSA) ont été approuvés et reçus. La mise en service du système a commencé, et tous les systèmes électriques et de contrôle ont été mis sous tension et testés. L'équipe d'exploitation s'occupe à présent de remplir les listes de contrôle de démarrage, et les préparations finales pour l'introduction des plastiques sont en cours.

La Société prévoit que l'unité traitera des polymères à croissance en chaîne d'ici la fin avril 2023. En appui aux opérations de longue durée de l'unité, la Société est en train d'embaucher des employés supplémentaires pour soutenir les opérations prévues de 24 heures.

Le système R2 Plastic est conçu pour gérer diverses matières premières en plastique comme le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène. Les données importantes fournies par ce système sont non seulement un outil clé dans l'approche de la Société visant à impliquer les parties prenantes avec l'objectif de développer un pipeline de projets commerciaux, mais elles soutiendront aussi le programme d'optimisation et de mise à l'échelle bien établi de la Société pour le système pré-commercial.

Anil Jhawar, directeur scientifique chez Aduro Clean Technologies, a déclaré : « Nous nous réjouissons de passer à la phase de mise en service du système R2 Plastic. Les équipes de recherche et d'exploitation travaillent assidûment à terminer la mise en service et la préparation de l'unité en vue de démontrer les capacités de notre technologie Hydrochemolytic de surcyclage du plastique. L'entrée dans cette étape critique nous rapproche de l'implication de diverses parties prenantes via les opérations du système à flux continu. »

Ofer Vicus, PDG d'Aduro Clean Technologies, a ajouté : « Nous sommes ravis de passer à la réalisation de la mise en service du système R2 Plastic. Il s'agit d'une étape importante qui nous permettra de mettre sur le marché notre technologie Hydrochemolytic Plastic Upcycling et de faire face à la crise des déchets plastiques. Nous sommes déterminés à développer des solutions innovantes qui atténuent les défis environnementaux et à continuer à encourager le changement pour un avenir durable, tout en ajoutant de la valeur pour nos actionnaires. »

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie HydrochemolyticTM de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Un point rapide effectué par Anil Jhawar est disponible sur la chaîne Youtube de la Société.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9ac9215-9741-4475-ae30-ee3a778f88ef

Une vidéo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0079e006-a582-4452-9bc6-9850b6e118de