Selskabsmeddelelse

31. marts 2023

Meddelelse nr. 11

NKT vinder kontrakt til Hornsea 3 havvindmøllepark i Storbritannien

NKT har fået tildelt en kontrakt på levering af on- og offshore højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi (HVDC) til Hornsea 3-projektet, som udvikles af Ørsted. Ordren har en estimeret kontraktværdi for NKT på cirka EUR 500 mio. i markedspriser (cirka EUR 400 mio. i standard metalpriser).

Kontrakten omfatter design, produktion, installation og afslutning af kabelsystemet, der skal koble Hornsea 3 til elnettet på land. Projektet omfatter to kredsløb med en rutelængde på ca. 170 km 320 kV HVDC offshore-kabler, ca. 50 km 320 kV HVDC onshore-kabler samt fire kredsløb til 1,5 km rute af 400 kV AC onshore-kabel. Kabelsystemerne vil forbinde vindmøllerne med transformerstationen, mens AC-kablerne vil forbinde transformerstationen med det nationale elnet.

- I andet kvartal 2022 færdiggjorde vi kabelsystemet til Hornsea 2, og vi er stolte af at fortsætte vores mangeårige samarbejde med Ørsted med ordren til Hornsea 3. Det understreger vores fælles ambition om at sikre mere havvindenergi til Storbritannien og dermed bidrage til den grønne omstilling af landets strømforsyning, siger NKT’s administrerende direktør, Alexander Kara.

Såfremt Ørsted træffer den endelig investeringsbeslutning, vil Hornsea 3 blive placeret i Nordsøen, cirka 160 km fra Yorkshires kyst. Når havvindmølleparken kommer i drift, vil den samlede kapacitet af Hornsea 1, 2 og 3 være på mere end 5 GW og dermed en af verdens største havvindzoner. Området vil kunne dække strømforbruget til ca. fem millioner britiske hjem. Med en kapacitet på 2.852 MW vil Hornsea 3 alene være i stand til at producere nok prisvenlig og ren, vedvarende elektricitet til at forsyne millioner af britiske hjem. Dette er et væsentligt bidrag til den britiske regerings ambition om at have 50 GW havvind i drift i 2030.

- Hornsea 3 vil producere billig og ren energi i stor skala. At levere et sådant projekt kræver markedsledende kompetencer fra vores partnere, og vi er derfor glade for at kunne bygge videre på vores succesfulde samarbejde med NKT fra Hornsea 2, når vi går i gang med vores næste store projekt sammen, siger Luke Bridgman, Senior Project Director for Hornsea 3 i Ørsted.

NKT vil producere kablerne på højspændingsfabrikken i Karlskrona, Sverige, og forventer at afslutte projektet i 2027.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2023.

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

