Opjustering af forventninger til basisindtjening og resultat før skat for 2023

Selskabsmeddelelse nr. 12/2023 | 31. marts 2023

Danske Andelskassers Bank opjusterer sine forventninger til basisindtjeningen fra det udmeldte interval på 170-200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Ligeledes opjusteres forventningerne til resultat før skat fra det udmeldte interval på175-225 mio. kr. til 205-265 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringerne er Nationalbankens seneste forhøjelser af styringsrenten og stigningen i det generelle renteniveau. I forventningerne er der samtidig indregnet et lavere niveau af bolighandler og konverteringer, hvilket påvirker bankens gebyrindtægter, samt ændrede driftsudgifter som følge af forventet overenskomstaftale mm.

Forventningerne for 2023 er desuden påvirket af øget usikkerhed omkring den fremtidige renteudvikling og den økonomiske situation. Den øgede usikkerhed forventes i særlig grad at påvirke nettorenteindtægterne, kursreguleringerne og nedskrivningerne. På den baggrund øges spændet i de udmeldte intervaller.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med opjusteringen:



”Vi oplever lige nu et stigende renteniveau, men også en renteudvikling som er svært at forudsige. Det stigende renteniveau påvirker banken positivt, men der er stadig forskellige faktorer rundt om os, som kan få betydning for os som bank og ikke mindst vores kunder. Dette har vi fokus på i banken og ikke mindst i dialogen med vores kunder.”

