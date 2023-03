Wish presenta las mejores ofertas durante su evento de compras "Wishmas"

German Italian Spanish

SAN FRANCISCO, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ContextLogic Inc. (que opera como Wish) (NASDAQ: WISH) anunció algunas de las mejores ofertas que estarán disponibles durante su evento de compras Wishmas que durará una semana.



Desde el 30 de marzo y hasta el 5 de abril, los clientes de Wish encontrarán descuentos en las categorías más populares de Wish, como hogar y jardín, accesorios para móvil, joyería y accesorios, electrónica de consumo, moda femenina, deportes y salud y belleza.

Productos como estos auriculares Lenovo LP3 Pro Bluetooth (11,62 €, antes 19,36 €) para reproducir tus playlists del verano, una bolsa grande a prueba de agua para la playa (13,38 €, antes 18,33 €) para llevar todos tus esenciales del verano, un micrófono USB con trípode y protector de viento (17,88€, antes 26,22 €) para jugar o cantar, un jarrón artístico (xx €, antes xx €) para realzar la decoración de tu espacio, o incluso un bolso chic (15,01€, antes 20,28 €) para completar tu look. ¡Todos estos artículos están disponibles a precios rebajados!1

Hay envío gratuito disponible en todos los pedidos elegibles2 superiores a 10 €.

Las selecciones destacadas son las siguientes:

El evento de compras Wishmas marca el primero de una serie de importantes eventos planificados para este año.

Más de 500 000 artículos con descuento están disponibles durante los siete días de Wishmas y cada día se destacará una categoría diferente:

30 de marzo: Hogar y jardín

31 de marzo: Accesorios para móvil

1 de abril: Joyería y accesorios

2 de abril: Electrónica de consumo

3 de abril: Moda femenina

4 de abril: Deportes

5 de abril: Salud y belleza



Se añadirán nuevas "mega ofertas" cada día, por lo que se anima a los clientes a consultarlas con regularidad.

Wishmas se llevará a cabo del 30 de marzo al 5 de abril de 2023. Para aprovechar del evento de compras Wishmas ya mismo, descarga la aplicación de Wish o visita www.wish.com .

Acerca de Wish

Desde su fundación en San Francisco en 2010, Wish se ha convertido en una de las mayores plataformas globales de comercio electrónico: conectamos a millones de consumidores con conciencia de valor en más de 60 países con miles de comerciantes en todo el mundo. Wish combina capacidades tecnológicas y de la ciencia de datos con una innovadora experiencia móvil basada en el descubrimiento para crear una experiencia de compra altamente visual, entretenida y personalizada para sus usuarios. Si deseas obtener más información acerca de la empresa o si deseas descargar la aplicación de compras de Wish , visita www.wish.com o sigue a @Wish en Facebook , Instagram y TikTok , o a @WishShopping en Twitter y YouTube .

Contacto de medios:

Carys Comerford-Green, Wish

press@wish.com

Contacto de relaciones de inversión:

Ralph Fong, Wish

ir@wish.com

Proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro según lo estipulado en las cláusulas de protección legal de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse proyecciones a futuro, incluidas, sin limitaciones, las declaraciones relacionadas con lo siguiente: pronóstico de Wish; prioridades; dirección estratégica; la campaña Wishmas y su impacto en el porcentaje de descuento sobre cualquier artículo en particular, número y tipos de artículos, cantidad que ahorran los consumidores, accesibilidad de los artículos y calidad del producto; experiencia de envío del consumidor, incluidos el costo y las tarifas de entrega a tiempo; operaciones comerciales, e iniciativas de crecimiento. En algunos casos, las proyecciones a futuro se pueden identificar por términos como "se anticipa", "se cree", "podría", "se estima", "se espera", "se prevé", "pronóstico", "orientación", "intención", "objetivos", "puede", "predicción", "planes", "potencial", "estimación", "proyección", "se busca", "debería", "se apunta a" o expresiones similares y las formas negativas de esos términos. Estas proyecciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbre y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan ser incorrectas, los resultados reales podrían tener una diferencia considerable de los resultados supuestos por estas proyecciones a futuro. De vez en cuando, aparecen nuevos riesgos. No es posible que nuestro equipo de dirección pueda predecir todos los riesgos ni tampoco podemos evaluar el impacto de todos los factores sobre nuestra empresa o hasta qué punto puede algún factor, o una combinación de factores, hacer que los resultados reales tengan una diferencia considerable de los resultados supuestos por alguna proyección a futuro que podamos hacer. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos que podrían afectar los resultados de Wish en los documentos que haya presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluido el informe anual más reciente en el Formulario 10-K y el informe trimestral en el Formulario 10-Q, y los informes futuros que Wish pueda presentar ante la SEC de vez en cuando, lo que podría causar que los resultados reales varíen de los esperados. Toda proyección a futuro que haga Wish en este comunicado de prensa estará basada en el momento en que Wish la haya hecho. Wish no asume ninguna obligación de actualizar estas proyecciones a futuro luego de la fecha de publicación del comunicado y tampoco planea realizar dichas actualizaciones.

___________________________________

1 Los precios están sujetos a cambios.

2 Los pedidos elegibles son los que envían los comerciantes en China que usan nuestra red de logística A+ a los principales países clientes de Wish. Para todos los pedidos no elegibles se continuará cobrando las tarifas propias de envío por separado.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4011e2c3-f8f2-43ae-88cb-6bbcc26e664c/es