Wish svela le migliori offerte durante "Wishmas"

SAN FRANCISCO, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ContextLogic Inc. (d/b/a Wish) (NASDAQ: WISH) ha annunciato che saranno disponibili migliaia di offerte per il suo evento promozionale Wishmas che durerà un'intera settimana.



A partire dal 30 marzo e fino al 5 aprile, gli utenti Wish troveranno sconti nelle categorie più amate, tra cui, casa e giardino, accessori per telefonini, gioielli, elettronica di consumo, moda donna, sport, salute e bellezza.

Prodotti come queste Cuffie Lenovo LP3 Pro Bluetooth a €11.78 (invece di €19.63), una Grande Borsa da Spiaggia Impermeabile a €16.76 (invece di €21.78), un Vaso Artistico a €15.25 (invece di €20.59) o anche questa Borsa Chic a €6.52 (invece di €8.96). Tutti sono disponibili a prezzi scontati1.

La spedizione gratuita sarà inoltre disponibile per tutti gli ordini idonei2 superiori a €10.

La selezione include:

Wishmas è il primo di una serie di importanti eventi commerciali previsti quest'anno.

Oltre 500.000 articoli scontati saranno disponibili durante i 7 giorni di Wishmas. Ogni giorno verrà festeggiata una categoria diversa:

30 marzo - Casa e giardino

31 marzo - Accessori per cellulari

1 aprile - Gioielli e accessori

2 aprile - Elettronica di consumo

3 aprile - Moda donna

4 aprile - Sport

5 aprile - Salute e bellezza



Nuove "super offerte" saranno aggiunte ogni giorno, così gli utenti saranno incoraggiati a tornare spesso per visualizzare i nuovi sconti.

Wishmas si svolge dal 30 marzo al 5 aprile. Scopri l'evento di shopping scaricando l'app di Wish o visitando www.wish.com .

A proposito di Wish

Fondata nel 2010 e con sede legale a San Francisco, Wish è una delle piattaforme di e-commerce globali più grandi e a più rapida crescita e mette in contatto milioni di clienti attenti al prezzo residenti in oltre 60 Paesi e migliaia di commercianti sparsi in tutto il globo. Wish coniuga tecnologia, capacità di analisi dei dati e un'innovativa esperienza di shopping su dispositivi mobili basata sulla scoperta per fornire agli utenti un'esperienza di acquisto accattivante, coinvolgente e personalizzata. Per maggiori informazioni sull'azienda o per scaricare l'app mobile di Wish , visitare www.wish.com o seguire @Wish su Facebook , Instagram e TikTok , o @WishShopping su Twitter e YouTube .

Ufficio stampa:

Carys Comerford-Green, Wish

press@wish.com

Referente per gli investitori:

Ralph Fong, Wish

ir@wish.com

Dichiarazioni prospettiche

1 Prezzi soggetti a modifica

2 Gli articoli idonei sono quelli spediti da commercianti in Cina che utilizzano la rete logistica A+ ai principali paesi acquirenti di Wish. Tutti gli articoli non idonei continueranno a essere soggetti alle loro distinte spese di spedizione.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4011e2c3-f8f2-43ae-88cb-6bbcc26e664c/it