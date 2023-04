Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

English Lithuanian

2023 m. kovo 31 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas

Pristatytas konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).

Audito įmonės išvados pristatymas

Susipažinta su nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

2022 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas

Patvirtintas 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

Banko pelno paskirstymas

Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,0265 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Teisių apskaitos data 2023 m. balandžio 17 d.

Banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas

Nuspręsta Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:

savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą; maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo; savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savo akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų; pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus priežiūros institucijos leidimus, priimti sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo nustoja galioti 2022 m. kovo 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.

Sutarties su nepriklausoma audito įmone UAB „KPMG Baltics“ apmokėjimo sąlygų pakeitimas

1. Įgalioti AB Šiaulių banko administracijos vadovą pasirašyti papildomą susitarimą prie 2022 m. birželio 21 d. tarp AB Šiaulių banko ir UAB „KPMG Baltics“ pasirašytos audito paslaugų sutarties, kuriuo būtų susitariama dėl apmokėjimo sąlygų pakeitimo, nustatant, kad už 2023 m. AB Šiaulių banko grupės įmonių metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 360 000 (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM), tame skaičiuje už AB Šiaulių banko 2023 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą 106 500 (vienas šimtas šeši tūkstančiai penki šimtai) eurų (be PVM), su teise šias kainas didinti iki 10 procentų.

2. Nustatyti, kad 7.1. punkte nurodytas papildomas susitarimas įsigaliotų tik po to ir su sąlyga, kad 2022 m. lapkričio 22 d. sudarytas sandoris dėl AB Šiaulių banko ir dalies AB „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo įvyktų iki 2023 m. gruodžio 31 d. (žr. pranešimą) .

Banko įstatų pakeitimas

Patvirtinti Įstatų pakeitimą (pridedama).

Atlygio politikos pakeitimas

Patvirtinti Atlygio politiką (pridedama)

