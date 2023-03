CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Immobilier finalise l’acquisition de Sudeco auprès de Casino Immobilier et renforce sa position d’acteur majeur dans le Property Management

French English

Paris, 31 mars 2023

Crédit Agricole Immobilier finalise l’acquisition de Sudeco auprès de Casino Immobilier et renforce sa position d’acteur majeur dans le Property Management

Crédit Agricole Immobilier a concrétisé ce jour l’acquisition de Sudeco annoncée le 14 mars 2023. Sa filiale, CAI Corporate et Promotion (CAICP), a signé l’acte définitif d’acquisition de Sudeco, acteur du Property Management (syndic, gestion locative et technique) et spécialiste de l’immobilier commercial, auprès de Casino Immobilier.

Cette signature intervient après consultation des instances représentatives du personnel de Sudeco.

Avec cette opération, Crédit Agricole Immobilier devient le quatrième acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d’affaires lui permettant d’accélérer son ambition stratégique de rejoindre le trio de tête du secteur à horizon 2025.

Franck Helary, Directeur Général de CAI Corporate et Promotion, déclare : « Avec cette acquisition, nous développons auprès de nos clients actuels et futurs une offre d’accompagnement et de services complète, pour toutes les catégories d’actifs. La complémentarité de nos expertises et de nos implantations fait de Crédit Agricole Immobilier un acteur incontournable du Property Management et nous permet d’envisager un développement solide et fiable pour les prochains mois. »

Cette transaction aura un impact négatif négligeable sur le CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole.

A propos de Sudeco

Créé en 1988, Sudeco est un acteur du Property Management spécialisé dans la grande distribution, les commerces de proximité et la logistique, en France, majoritairement sur des actifs localisés en région. Sudeco dispose d’une clientèle diversifiée, s’adressant aux foncières, aux institutionnels, aux sociétés de gestion, aux distributeurs indépendants et aux family offices.

Sudeco est un acteur essentiel de la transition écologique par son expertise de conseil pour l’accompagnement de ses clients propriétaires vers les nouvelles normes environnementales de l’immobilier : obtention de certification, gestion des consommations énergétiques, pilotage de leur stratégie RSE, etc.

Sudeco emploie près de 120 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 20M€.

A propos de Crédit Agricole Immobilier

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Immobilier, au travers de ses deux filiales métiers (Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion / CAICP et Crédit Agricole Services Immobiliers / CA-SIM), est un acteur global de l’immobilier qui conseille ses clients dans leurs projets immobiliers. Les métiers du groupe regroupent :

La promotion résidentielle

La promotion tertiaire

Le conseil en solutions immobilières tertiaires

L’immobilier d’exploitation

L’administration de biens et la transaction pour les particuliers





Crédit Agricole Immobilier regroupe 1 300 collaborateurs et met ses expertises au service des particuliers, des entreprises et des collectivités. Le groupe a réalisé 155 M€ de produit net d’activité en 2022.

Contact presse Crédit Agricole Immobilier :

Amal Hmimed - 06 20 94 24 96 - amal.hmimed@ca-immobilier.fr

