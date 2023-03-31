全球認可的法律事務所 ROSEN 鼓勵 Match Group, Inc. 投資人在針對 MTCH 提出證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 11 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) 證券的人士注意，首席原告人的重要截止日期為 2023 年 5 月 5 日。



影響：倘若您在集體訴訟期內曾購買 Match 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Match 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12766 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 5 月 5 日前向法院提出申請。首席原告人是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 該公司未有效執行 Tinder 的新品發佈計劃；(2) 因此，該公司未能於 2022 年如期交付 Tinder 所計劃的產品發佈；及 (3) 因此，被告關於公司業務、營運和前景的陳述缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 Match 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12766 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告人無關。

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