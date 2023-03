English French Dutch

Ageas publiceert zijn verslagen over 2022

Ageas publiceert vandaag zijn verslaggeving over 2022 bestaande uit het Verslag van de Raad van Bestuur, de Geconsolideerde Jaarrekening van Ageas en de Statutaire Jaarrekening van ageas SA/NV voor 2022.

De publicaties zijn beschikbaar op de Investeerderspagina’s van de Ageas website en op de specifieke website voor de resultaten van 2022: reporting2022.ageas.com.(Enkel beschikbaar in het Engels)

Deze reporting website biedt de bezoeker bijkomende informatie over de prestaties en de belangrijkste verwezenlijkingen van Ageas in 2022 en over de voortgang van het strategisch plan Impact24.

De jaarresultaten over 2022 werden gepubliceerd op 22 februari 2023.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 44.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard in 2022.

Bijlage