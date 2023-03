English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 31.3.2023 klo 19.45



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on uusinut lainasopimuksen RiverFort Global Opportunities PCC:n kanssa

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”, "Yhtiö") on tänään uusinut yhtiön 30.9.2021 tiedotetun lainasopimuksen RiverFort Global Opportunities PCC Ltd: n (”RiverFort”) kanssa ja lainan takaisinmaksuerien maksuaikoja on pidennetty vuodella. Lainan ensimmäisen erä erääntyy maksettavaksi 31.3.2024 (aiemmin 31.3.2023) ja toinen erä 22.8.2024 (aiemmin 22.8.2024). Lainan keskeiset kaupalliset ehdot ovat ennallaan. Viitehinta käytössä olevan lainan määrälle on uudelleen määritetty sopimusehtojen mukaisesti, ollen 1,008 euroa osakkeelta. Vastaavasti, kiinteä konvertointihinta on 1,4113 euroa osakkeelta.

Liikkeellelaskija osoittaa Riverfortille 1,4113 euron hintaan osakkeelta 177 140 warranttia, joiden merkintäaika päättyy maaliskuussa 2027.

RiverFort on päättänyt konvertoida 50 000 euroa lainapääomasta yhtiön osakkeiksi ja lisäksi sopimuksen uudistamispalkkio (5% lainapääomasta, 25 000 euroa) maksetaan osakkeina. Näin ollen BBS luovuttaa Riverfortille yhteensä 84 303 yhtiön osaketta hintaan 0,8897 euroa osakkeelta. Sopimuksen mukainen konvertointihinta on 90 prosenttia viimeisten 10 päivän osakekaupan alimmasta keskihinnasta laskettuna. BBS:n haltuun jää luovutusten jälkeen 425 220 yhtiön osaketta.

”Tiivis yhteistyömme Riverfortin kanssa jatkuu uudet ehdot vahvistavat yhtiön käyttöpääomaa ja tukevat yhtiön tavoitetta saada CE-merkintä”, sanoo Ilkka Kangasniemi, BBS:n toimitusjohtaja.

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi