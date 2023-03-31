全球投資顧問 Rosen 鼓勵 Fox Corporation 的投資者諮詢關於 FOX, FOXA 集體訴訟調查情況

紐約, April 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者 Rosen Law Firm 代表 Fox Corporation (NASDAQ:FOX, FOXA)股東繼續進行潛在的證券索賠調查，原因是有指控稱 FOX 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。有望進行的集體訴訟涉及購買 FOX 看漲期權和/或出售看跌期權的人。



影響：倘若您曾購買 FOX 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正在準備集體訴訟，尋求追回投資者的損失。

下一步：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13327，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2020 年美國總統大選之後，Dominion Voting Systems 起訴 FOX 誹謗。Dominion 在訴訟中指控稱，FOX 透過重複和播送一系列「有關 Dominion 的可證實虛假但具毀滅性的謊言」並為其背書為來誹謗 Dominion 的業務。Dominion 聲稱 FOX 新聞發佈的各種陳述，包括「Dominion 透過操縱 2020 年選舉進行選舉舞弊」、「Dominion 的軟體和算法操縱了 2020 年選舉的票數」、「Dominion 的成立是為了操縱選舉」、以及「Dominion 向使用其機器的政府官員支付回扣」，均屬誹謗和虛假陳述。Dominion 尋求超過 16 億美元的損害賠償，以及額外的懲罰性損害賠償。

從 2023 年 2 月開始，在 2020 年大選之後，FOX 內部討論的具體細節浮出水面，表明 FOX 的高級領導人了解關於 Dominion 操縱 2020 年大選的說法是錯誤的。因此，FOX 面臨重大的潛在法律責任。

由於 FOX 在 Dominion 訴訟中的法律風險被不斷披露，FOX 的 A 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 37.03 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 32.52 美元，跌幅為 12%。FOX 的 B 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 34.22 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 29.83 美元，跌幅為 12%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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