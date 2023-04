Wärtsilä assina contrato de longo prazo de Operações e Manutenção com a concessionária brasileira Rio Amazonas Energia

Portuguese Spanish

HELSINQUE, Finlândia, April 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O grupo de tecnologia Wärtsilä assinou um contrato de Operações e Manutenção com a concessionária brasileira Rio Amazonas Energia (RAESA) para fornecimento de suporte total de operações e manutenção para a usina Cristiano Rocha em Manaus, Brasil. O acordo serve para fortalecer o relacionamento existente entre a Wärtsilä e a RAESA, que fechou um contrato de Garantia de Desempenho de Ativos em novembro de 2019 para ajudar a usina a operar com 100% de gás natural. O contrato de O&M entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2023 e terá duração de 28 meses.



A usina Cristiano Rocha opera cinco motores a gás Wärtsilä 50SG com uma potência líquida combinada de 92 MW. A capacidade de partida e parada rápida da tecnologia de motores da Wärtsilä permite que a produção total seja alcançada em apenas alguns minutos, garantindo não apenas um fornecimento de eletricidade estável e confiável, mas também a estabilidade da rede. A usina Cristiano Rocha contribui com 65 MW de energia para a rede nacional, por meio de um contrato de compra de energia com a Eletronorte.

A experiência e a capacidade da Wärtsilä de oferecer uma solução completa de O&M foram as principais razões pelas quais a RAESA escolheu a empresa para supervisionar as operações e as necessidades de manutenção da usina Cristiano Rocha.

“A RAESA está comprometida em ser a produtora de energia mais confiável e econômica possível a prosperar no mercado brasileiro de energia. A capacidade da Wärtsilä de ajudar os clientes a reduzir custos e manter um alto nível de qualidade, foi garantida desde o início. A Wärtsilä tem capacidade para atender nossas necessidades em termos de economia, garantindo confiabilidade de categoria internacional”, disse o diretor técnico Edesio Alves Nunes Filho, da Raesa.

“Como fabricante, nosso objetivo é oferecer a melhor solução em termos de escopo, conhecimento e valor. Com a ampliação do nosso relacionamento com a RAESA para abranger as operações e manutenção da usina Cristiano Rocha, poderemos garantir que a usina possa continuar entregando energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo os custos baixos e o desempenho alto”, disse Carlos Henrique Gonzales, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Wärtsilä.

