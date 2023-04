EQUASENS : Acquisitions de Pratilog et Speech2Sense

Villers-lès-Nancy, le 03 avril 2023 – 07 :00 (CET)

Pour diffusion immédiate

Pratilog et Speech2Sense viennent renforcer la Division Medical Solutions du Groupe Equasens.

A travers ces deux acquisitions, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) prend de nouvelles parts de marché en Santé sur le segment des logiciels médicaux et infirmiers et adresse désormais les kinésithérapeutes. Ces deux opérations de croissance externe permettent également au Groupe de se doter de solutions logicielles éprouvées et d’une technologie innovante de reconnaissance vocale médicale.

- Médi Pratik, logiciel de gestion de cabinet fortement implanté chez les médecins libéraux exerçant également à l’hôpital,

- Infi Pratik, applicatif de gestion des cabinets infirmiers en exercice libéral et en centre de soins infirmiers,

- Kiné Pratik, logiciel de gestion des cabinets de masseurs kinésithérapeutes,

- Atout Care, l’application mobile infirmière intégrant une solution de reconnaissance vocale médicale structurée basée sur l’intelligence artificielle, ainsi qu’un module d’optimisation des rendez-vous et des tournées.

Acquisition de 100 % de Pratilog , éditeur de logiciel de gestion pour les professions médicales et paramédicales, expert dans les intégrations « réglementaires » comme la gestion de la télétransmission.

Créé en 1992 par Stéphane HACOUT et Sébastien GUCHET, Pratilog équipe plus de 2000 Professionnels de Santé utilisant quotidiennement ses solutions dont plus de 400 infirmières exerçant seules ou en associations, et plus de 800 kinésithérapeutes, rassemblés dans des cabinets majoritairement de taille importante.

Pratilog développe des logiciels métiers spécifiques, tels que Médi Pratik pour les médecins généralistes et spécialistes libéraux mais également des médecins spécialistes hospitaliers ayant un exercice libéral, Infi Pratik pour les infirmières libérales et Kiné Pratik pour les masseurs-kinésithérapeutes regroupés en cabinets.

Médi Pratik est par ailleurs le principal logiciel sur le marché à permettre la facturation et la télétransmission des actes techniques (chirurgie, anesthésie) pour les praticiens hospitaliers ayant une activité libérale.

« Fort de notre expertise dans la gestion réglementaire des professions de santé libérales, nous avons été le premier éditeur agréé Addendum 8 et Application Carte Vitale, et également le premier éditeur, et toujours l’un des rares, à proposer le tiers payant avec les complémentaires via le téléservice de l’InterAMC », commentent Stéphane HACOUT et Sébastien GUCHET fondateurs de Pratilog.

« Au-delà du rapprochement de nos offres produits, du renforcement de nos parts de marché sur le segment médical et de notre entrée sur le marché des masseurs-kinésithérapeutes, la Division Medical Solutions va s’appuyer sur l’expertise et le professionnalisme de Pratilog, notamment sur le sujet des intégrations « réglementaires » », précise Damien VALICON, Directeur de la Division Medical Solutions d’Equasens.

A cquisition de 100 % de S peech2Sense, start-up française experte de la technologie vocale et des solutions en mobilité pour le secteur de la santé

La technologie développée par la start-up Speech2Sense est unique et 100% made in France.

Issue de 5 années de R&D, elle combine les technologies de la reconnaissance vocale et celle du TALN (Traitement Automatique du Langage Naturel). Avec des algorithmes issus des dernières avancées académiques, la technologie de Speech2Sense est capable de comprendre des phrases courtes, sans verbe, déstructurées, au vocabulaire médical spécifique, ce qui est impossible pour les algorithmes de transcription du marché. Appliquée aux besoins des professionnels de santé en mobilité, Atout Care est le premier assistant vocal destiné aux IDEL (Infirmier Diplômé d'Etat Libéral).

L’application Atout Care comprend, transcrit, extrait les informations importantes et classe les données dans les dossiers patients. Cet outil soulage la charge mentale des infirmières et leur fait gagner en temps et en efficacité. Les données sont sécurisées sur des serveurs HDS.

« Les infirmières libérales sont des pionnières et pivots des soins à domicile. Elles disposent de peu d’outils adaptés à leur mobilité et sont très ouvertes aux innovations. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec elles pour mettre au point cette méthode qui leur correspond parfaitement », précise Serge BESNARD, Fondateur de Speech2sense. « Atout Care leur fait gagner entre 1h et 1h30 de temps de traitement administratif, chaque jour ».

Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, ajoute « Au-delà de l’accompagnement dans sa croissance, le rapprochement avec Speech2sense va permettre de réelles synergies entre nos équipes, la technologie vocale va enrichir les produits du Groupe et apporter de la valeur à nos applicatifs métiers».

À propos du Groupe Equasens :

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métiers ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur Linkedin

À propos de Pratilog :

C'est en 1992 que naît la série PRATIK composée dès le départ de trois logiciels : KINE PRATIK, MEDI PRATIK et INFI PRATIK, respectivement dédiés à la gestion des cabinets de masseurs kinésithérapeutes, cabinets médicaux (généralistes et spécialistes), et cabinets / centres de soins infirmiers.

Parce que l’informatisation d’un cabinet, quelle qu’en soit la taille, n’est pas une décision qui peut être prise à la légère, PRATILOG s’est attachée, dès sa création, à tisser un réseau de distributeurs locaux à travers tout le territoire français. Ces partenaires connaissent parfaitement les professions de la santé et sont garants d’un véritable service de proximité en matière d’assistance de premier niveau, de formation…

Avec 30 années de présence sur le marché de la santé, Pratilog possède une expérience importante dans le domaine des télétransmissions pour les médecins et les auxiliaires de santé. Les logiciels sont agréés SESAM VITALE (cahier des charges Sesam Vitale 1.40 Addendum 8) et intègrent la compatibilité DMP, l’application Carte Vitale, tous les téléservices de l'assurance maladie obligatoire (ePrescription, IMTi, DMTi, AATi, ALDii, HRi, ...) PSEi, INSC) et complémentaire (IDB / CLC) pour vérifier les droits à la mutuelle en ligne.

À propos de Speech2Sens e :

Speech2Sense, start-up experte de la technologie vocale et des solutions en mobilité pour le secteur de la santé. Issue de 5 années de R&D, Speech2Sense développe une technologie unique, utilisant des algorithmes provenant des dernières avancées du monde académique aux performances inégalées. Cette innovation 100% française veille au strict respect des données médicales des patients.

