Ungarische Entwicklung ermöglicht nahtloses Aufladen von Elektrofahrzeugen in der Tschechischen Republik

BUDAPEST, Ungarn, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grape Solutions und MVM Mobiliti arbeiten mit Innogy CZ, einem führenden Energie- und Versorgungsunternehmen in der Tschechischen Republik, zusammen, um tschechischen Autofahrern ein müheloses und bequemes Aufladen von Elektroautos zu ermöglichen. Die Entwicklung erfolgte in grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen drei Unternehmen der MVM Gruppe.



MVM Mobiliti und Grape Solutions arbeiten seit 2018 gemeinsam an der Entwicklung der Mobiliti App, die mit mehr als 215.000 Ladestationen in 39 Ländern zur meistgeladenen App für Elektroautos in Ungarn wurde. Basierend auf dem Konzept von Mobiliti haben Grape Solutions und MVM Mobiliti ihre gemeinsame White-Label-EV-Ladeplattform, Montu, auf den Markt gebracht.



Innogy ist ein entscheidendes Mitglied bei der Versorgung tschechischer Kunden mit Erdgas und Strom und der Bereitstellung sauberer Mobilitätslösungen in der Tschechischen Republik. Grape Solutions hat Montu für Innogy implementiert, um seinen registrierten Nutzern den nahtlosen Start des Ladens von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen und den tschechischen Betreibern zu helfen, die Ladepunkte in einem Bruchteil der Zeit zu verwalten. Besitzer von tschechischen Elektroautos erhalten außerdem Informationen über belegte Stationen, können mit einem einzigen Tastendruck den Ladevorgang starten und erhalten nach Beendigung eine automatische Rechnung.



Betreiber erhalten Zugriff auf die Admin-Management-Plattform, die alle notwendigen Informationen für einen reibungslosen Mobilitätsbetrieb enthält. Die robuste Software hält die Betreiber in Echtzeit auf dem Laufenden und nimmt alle Probleme und Rückmeldungen der Fahrer entgegen.



„Der Einsatz von Montu, einer White-Label-Anwendung, war der Startschuss für die Entwicklung unserer App zum Laden von Elektroautos. Die Standardanwendung wurde relativ schnell an die Besonderheiten des tschechischen Marktes angepasst. Die breite Palette an verfügbaren Funktionen ermöglicht schnelle zusätzliche Erweiterungen“, so Petr Matousek, Chief Technology Officer von Innogy CZ Plc.



„Die Partnerschaft mit Innogy ist entscheidend für unsere Marktpräsenz, denn es ist das erste Mal, dass wir unsere E-Mobilitätssoftware Montu als Service im Ausland einsetzen. Grape Solutions wird seine schlüsselfertige E-Mobilitätsplattform länderübergreifend anbieten, da wir uns stark für nachhaltige Entwicklungen einsetzen. Wir glauben, dass wir gemeinsam mit Innogy und MVM Mobiliti die Bedeutung des elektrischen Ladens in der mitteleuropäischen Region und darüber hinaus besser hervorheben werden“, fügte Szilárd Széll, CEO von Grape Solutions Plc, hinzu.Die E-Mobilitätssoftware von



Kontakt:

Dorina Páll

pall.dorina@grape.solutions