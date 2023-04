[Communiqué de presse iliad] Finalisation de la transaction donnant naissance à PŚO, le plus grand réseau haut débit en open access de Pologne

French English

Paris, le 3 avril 2023





Finalisation de la transaction donnant naissance à PŚO, le plus grand réseau haut débit en open access de Pologne





Conformément à l'accord annoncé le 19 juin 2022, InfraVia Capital Partners (« InfraVia ») et le Groupe iliad annoncent avoir finalisé la cession à InfraVia de 50% de la participation dans Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. (« PSO », anciennement FiberForce sp. z o.o), une entité dédiée du Groupe iliad détenant notamment les infrastructures réseau d’UPC en Pologne, pour un montant de 1 775 millions de zlotys. L’entité dédiée sera co-contrôlée par InfraVia et le groupe Play.

Le réseau HFC existant, permettant la fourniture de services jusqu'à 1 Gbit/s, sera transformé afin d’intégrer la technologie FTTH et le programme d'investissement de PŚO permettra de couvrir à terme plus de 6 millions de foyers, selon les plans prévus. L’expansion du réseau de fibre optique et la mise à niveau des infrastructures actuelles seront mises en œuvre selon la norme XGS-PON, qui permettra aux opérateurs d'utiliser le réseau PŚO pour fournir des connexions FTTH de service Internet à des vitesses allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Le réseau existant de PŚO couvre les foyers de 14 provinces et de près de 200 municipalités en Pologne. Les premiers opérateurs coopérant avec PŚO sont Play et sa filiale UPC Polska, qui fournissent des services à plus de 1,4 million d’abonnés sur le réseau PŚO. PŚO mettra son réseau à la disposition de tous les opérateurs sur un modèle d’open access.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Cette transaction constitue un tournant dans le développement du Groupe iliad en Pologne. La mise en place de ce partenariat avec InfraVia va dynamiser le marché de l’internet fixe en Pologne en s’appuyant sur un modèle d’open access, offrant à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au plus grand réseau Fibre de Pologne couvrant à terme la moitié des foyers polonais. L’enveloppe des investissements prévus contribuera de manière significative au développement des régions, des villes et de l'industrie polonaises. »

Le message de Vincent Levita, Fondateur et CEO d’InfraVia Capital Partners : « Nous sommes ravis de développer davantage notre partenariat avec le Groupe iliad dans le cadre cette joint-venture avec le groupe Play. Cet investissement s'appuie sur notre expérience dans le domaine des infrastructures de télécommunication dans toute l'Europe. L'accès au haut débit est un service essentiel qui permet une transformation numérique inclusive, et nous sommes fiers de soutenir cette transition qui va donner naissance au plus grand réseau haut débit de Pologne.»

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 16 700 collaborateurs au service de 45,9 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros en 2022. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2022, 21,4 millions d’abonnés particuliers (14,2 millions d’abonnés mobiles et 7,2 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec 12% de parts de marché et comptait à fin 2022 près de 9,6 millions d’abonnés. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin 2022 près de 12,8 millions d’abonnés mobiles et plus de 2 millions d’abonnés fixes. Avec l’acquisition de Play et d’UPC Polska en 2020 et 2022 respectivement, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

A propos d’InfraVia Capital Partners

InfraVia est une société de capital-investissement européenne indépendante, spécialisée dans les investissements dans les infrastructures et la technologie. InfraVia accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur parcours de croissance et les aide à se transformer en plateformes de premier plan. Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards d'euros de capitaux et a investi dans plus de 50 entreprises à travers 13 pays européens.

www.infraviacapital.com

