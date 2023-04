Bain Capital Adquire Evident: Parceria irá Acelerar o Crescimento e a Inovação Futuros

English Czech French German Italian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Portuguese Spanish

TÓQUIO, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Evident Corporation (“Evident”) anunciou hoje que foi adquirida pela empresa de patrimônio privado Bain Capital Private Equity (“Bain Capital”) da Olympus Corporation (“Olympus”). O contrato definitivo foi assinado em 29 de agosto de 2022.



A Evident foi criada no dia 1º de abril de 2022 como uma subsidiária integral da Olympus, abrangendo a antiga unidade da Scientific Solutions administrada pela Olympus. Com sede em Tóquio, Japão, a Evident está presente em 24 países do mundo, e tem mais de 4.300 funcionários.

Com o apoio da Bain Capital, a Evident terá um nível mais alto de agilidade e uma tomada de decisão mais rápida e impulsionar o crescimento com base na inovação nos mercados de ciências da vida e industriais. Com base em uma história de mais de 100 anos de inovação em soluções de imagem, instrumentação e medição, a Evident pretende expandir ainda mais seu portfólio de produtos, soluções e serviços de categoria internacional.

Yoshitake Saito, Presidente e CEO da Evident, disse: “Estamos muito entusiasmados com a nossa parceria com a Bain Capital. Com esta parceria poderemos alcançar o nosso propósito de nos tornar um parceiro preferido de soluções de fluxo de trabalho para uma ampla gama de clientes nos mercados de ciências da vida e industriais”.

Yuji Sugimoto, Diretor Administrativo da Bain Capital no Japão, disse: “A Bain Capital está empenhada em apoiar a Evident no seu crescimento sustentável para que a empresa promova um processo de inovação acelerado”.

Stephan Thomas, Diretor Administrativo da Bain Capital na América do Norte, acrescentou: “A Evident está na fronteira da tecnologia óptica digital nos mercados finais de ciências da vida e industriais, e tem grande potencial para se expandir com novos produtos, novos clientes e novos mercados como uma empresa independente.”

Sobre a EVIDENT

A Evident é orientada pelo seu espírito científico, centrado na inovação e exploração. Temos o compromisso de tornar a vida das pessoas mais saudável, segura e gratificante, apoiando nossos clientes com soluções que resolvem os desafios e promovem o trabalho - seja por meio de pesquisas de avanços médicos, inspeção de infraestrutura ou de exposição de toxinas ocultas em produtos de consumo.

As soluções da Evident Industrial variam de microscópias e videoscópias a equipamentos de testes não destrutivos e analisadores de raios-X para manutenção, fabricação e aplicações ambientais. Apoiados por tecnologias de ponta, os produtos da Evident são amplamente utilizados para controle de qualidade, inspeção e medição.

A Evident Life Science capacita cientistas e pesquisadores por meio de colaboração e soluções de ponta em ciências da vida. Dedicada a enfrentar os desafios e apoiar as necessidades em evolução dos seus clientes, a Evident Life Science avança uma gama abrangente de microscópios para patologia, hematologia, fertilização in vitro e outras aplicações clínicas, bem como para pesquisa e educação.

Para mais informação, visite www.EvidentScientific.com

Sobre a Bain Capital Private Equity

Desde a sua fundação em 1984, a Bain Capital Private Equity tem feito parcerias estreitas com equipes de gerenciamento para fornecer os recursos estratégicos que são a base das grandes empresas, ajudando-as a prosperar. A equipe global da Bain Capital Private Equity, com mais de 280 profissionais de investimento, cria valor para as empresas do seu portfólio por meio da sua plataforma global e profundidade de especialização nas principais indústrias verticais, incluindo saúde, consumo/varejo, serviços financeiros e empresariais, indústrias e tecnologia, mídia e telecomunicações. A Bain Capital tem 23 escritórios em quatro continentes. A empresa fez investimentos primários ou complementares em mais de 1.100 empresas desde a sua fundação. Além do patrimônio privada, a Bain Capital investe em várias categorias de ativos, incluindo crédito, capital público, capital de risco e imóveis, gerenciando aproximadamente US$ 160 bilhões em ativos totais, alavancando a plataforma compartilhada da empresa para aproveitar oportunidades em áreas estratégicas de foco.