Nexity : La fonction finance évolue pour renforcer le pilotage de la trajectoire du plan stratégique

LA FONCTION FINANCE DE NEXITY ÉVOLUE POUR RENFORCER LE PILOTAGE DE LA TRAJECTOIRE DU PLAN STRATÉGIQUE

3 avril 2023 – La fonction finance de Nexity est au cœur des enjeux de performance financière, extra-financière et de valorisation de l’entreprise. Elle est en première ligne du plan stratégique « Imagine 2026 » dont l’exécution opérationnelle est pilotée par Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué et mandataire social de Nexity.

Pierre-Henry Pouchelon est nommé Secrétaire général en charge des finances. Sa mission consistera notamment à renforcer le pilotage de la performance financière des métiers et l’efficacité opérationnelle de la fonction finance. Il occupait auparavant les fonctions de Chief Operating Officer, en charge notamment du déploiement opérationnel du plan stratégique « Imagine 2026 » en lien avec l’ensemble des métiers.

Gwénaël Malard est nommé Directeur des opérations et de la transformation et intègre le Comité exécutif. Il a en charge de poursuivre l’accompagnement et la mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique. Il occupait précédemment les fonctions de Secrétaire général de Nexity Transformation des Territoires.

Nadia Ben Salem-Nicolas a fait le choix de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Nexity la remercie chaleureusement pour ces deux années de collaboration pendant lesquelles elle a notamment contribué à la nouvelle feuille de route stratégique et initié la transformation de la fonction finance.

Ces évolutions seront effectives à compter du 3 avril.

Pierre-Henry Pouchelon, Secrétaire général en charge des finances

Après avoir travaillé près de 10 ans au sein du cabinet d’audit Mazars, Pierre-Henry Pouchelon a rejoint Nexity en 2016 en tant que Business Controller du réseau d’agences de Nexity, avant de devenir Secrétaire général du Pôle Services Immobiliers aux Particuliers en 2018 notamment en charge des finances de ces métiers. En octobre 2020 il a été nommé Directeur général délégué du nouveau Pôle Services aux Particuliers de Nexity et a contribué à ce titre à la réussite de son redéploiement stratégique. Il a été nommé Chief Operating Officer en février 2022.



Pierre-Henry Pouchelon, 39 ans, est titulaire d’un Master 1 en mathématiques appliquées aux sciences sociales et d’un Master 2 en assurance et gestion des risques à l’Université Paris-Dauphine.

Gwénaël Malard, Directeur des opérations et de la transformation

Après une première expérience de 3 ans au sein du cabinet d’audit Ernst & Young, Gwénaël Malard a rejoint Nexity en 2010 à la Direction de l’Audit du Groupe Nexity, avant de prendre en charge des opérations de croissance externe au sein de la Direction de la Stratégie et du Développement en 2015. En 2018 il a été nommé Secrétaire général de la filiale Villes & Projets et a contribué à la constitution du pôle aménagement du Groupe, Nexity Transformation des Territoires, en devenant son Secrétaire général en 2022.



Gwénaël Malard, 40 ans, est titulaire d’une Maitrise de Sciences de Gestion à l’Université Paris-Sorbonne et d’une Maitrise Spécialisée en Audit et Contrôle de Gestion à l’école de Commerce Toulouse Business School.

