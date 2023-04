Vapoter, c’est pas ta game : la campagne de prévention du vapotage du RSEQ et du CQTS revient en force avec Bennedict Mathurin comme porte-parole

MONTRÉAL, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vapoter, c’est pas ta game, affirme haut et fort Bennedict Mathurin, la nouvelle sensation de la NBA. Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et le CQTS (Conseil québécois sur le tabac et la santé) sont fiers de s’associer avec le Québécois Bennedict Mathurin des Pacers de l’Indiana, dans le cadre de la 3e édition de la campagne Vapoter, c’est pas ta game. Cette nouvelle offensive, diffusée à la grandeur de la province, a pour objectif d’informer les jeunes sportif.ves du niveau secondaire au Québec sur les méfaits du vapotage.



Bennedict Mathurin, un ancien étudiant-athlète en basketball du RSEQ au Collège Charles-Lemoyne, est rapidement devenu l’un des athlètes québécois les plus en vue sur la scène internationale. Des terrains de basketball de Montréal-Nord à ceux des plus prestigieux arénas de l’Amérique du Nord, son parcours est inspirant et il est un modèle de détermination. Bennedict Mathurin, âgé de 20 ans, n’a pas hésité à s’impliquer dans cette campagne de prévention qui saura donner l'heure juste sur le vapotage aux adolescent.es sportif.ves en milieu scolaire.

« La vape touche de plus en plus les jeunes. La dépendance à la nicotine c’est un piège et on peut tomber facilement dedans. Pour arrêter de vapoter, le meilleur truc c’est de se concentrer sur soi et sur le plaisir à faire son sport, » affirme Bennedict Mathurin.

Le RSEQ et le CQTS : unis contre le tabagisme et le vapotage

Vapoter, c’est pas ta game, un projet novateur du RSEQ et du CQTS, revient en force après le grand succès l’an dernier alors que les athlètes de renom, Nick Suzuki, Maxence Parrot, Félix Auger-Aliassime, Kristel Ngarlem, Samuel Piette, Kim Clavel et Katerine Savard, avaient fait équipe pour une campagne de notoriété sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les jeunes du Québec.

La campagne de cette année se présente avec deux publicités destinées aux étudiant.es sportif.ves. Celles-ci mettent en scène deux jeunes, une volleyeuse et un basketteur, aux prises avec leur dépendance au vapotage. Elle se déploiera aussi sur le web et en affichage. Bennedict Mathurin, de son côté, participera à une conférence de presse virtuelle avec les médias et ira à la rencontre des élèves d’une école secondaire, en juin prochain.

Le RSEQ et le CQTS constatent quotidiennement les effets néfastes de la cigarette électronique sur un grand nombre d’élèves des écoles secondaires de la province.

« Ce qui est vraiment inquiétant c’est la banalité de la vapoteuse. C’est un fléau et une nouvelle norme sociale qu’on doit réussir à déconstruire auprès des élèves-athlètes. Pour se faire, on souhaite les informer et développer leur sens critique à travers cette campagne. On est convaincu que Ben Mathurin permettra d’interpeller cette clientèle éveillée qui est déjà énormément sollicitée. En plus, cette collaboration est une belle continuité de son passage dans le réseau en tant qu’élève-athlète au secondaire » ajoute Stéphane Boudreau, directeur général adjoint du RSEQ.

Entre 11 et 17 ans, le cerveau étant en développement, les jeunes sont plus susceptibles de développer une dépendance à la nicotine. Exposés au stress et à la pression de la performance, les jeunes sportif.ves n’échappent pas aux méfaits des cigarettes électroniques : certains d’entre eux espèrent trouver dans le vapotage une solution pour gérer cette pression et sont séduits par le marketing des fabricants de vapoteuses.

« Vapoter et faire du sport est un paradoxe. C’est pourtant la réalité de nombreux jeunes sportif.ves. Plusieurs voient la vape comme une solution pour gérer leur anxiété, mais ils se retrouvent rapidement pris avec une puissante dépendance à la nicotine. Ils subissent alors les méfaits de la vape sur leur santé et leurs performances. Pour briser ces croyances erronées et démystifier le vapotage chez les jeunes athlètes, le CQTS, en collaboration avec le RSEQ, a développé une trousse éducative pour soutenir les intervenants et les professeurs dans leurs interventions. » commente Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS.

Les outils de la trousse développée par le CQTS ont pour but d’interpeller les jeunes sur la problématique du vapotage. Cette année, le thème de la dépendance est mis de l’avant à travers la nouvelle capsule et vise à provoquer des conversations entre les jeunes.

Des statistiques alarmantes

Près de 40 % des jeunes qui ont utilisé une vape dans la dernière année tentent d’arrêter 1 ;

; Dans les dernières années, l’utilisation de la cigarette électronique a quintuplé. La proportion des jeunes qui vapotent au secondaire est passée de 4 % en 2013 à 21 % en 2019. Cette proportion monte à 35 % pour les élèves de 5 e secondaire; 2

secondaire; Selon l’Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage menée entre juillet et novembre 2020, 18 % des jeunes de 15 à 17 ans vapotent; 3

72 % des jeunes qui vapotent se font donner leurs produits par leurs amis.4

À propos du RSEQ

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu'au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l'activité physique en milieu étudiant.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, nous avons parcouru beaucoup de chemin et continuerons de paver la voie en mobilisant et rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Nous sommes aussi plus engagés que jamais à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

La participation de Bennedict Mathurin a été rendue possible grâce à la collaboration du Groupe MVP.

Site Web : https://briselillusion.com

2 publicités de 15 secondes.

Basketball : Ta dépendance, c'est l'adversaire que tu ne vois pas. Vapoter, c'est pas ta game. - YouTube

Volleyball : https://www.youtube.com/watch?v=rkkn5v9SDzU&feature=youtu.be

