Aspo Oyj:n osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt

Aspo Oyj on saanut päätökseen yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka aloittamisesta Aspo tiedotti 8.3.2023. Aspo on hankkinut Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä 9.-31.3.2023 välisenä aikana yhteensä 36 194 omaa osakettaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,3552 euroa ja kokonaisarvo 302 406,96 euroa.

Tällä hetkellä Aspo hallussa on 22 394 kappaletta omia osakkeitaan.





