Forløb af ordinær generalforsamling i Sparinvest SICAV 2023

Luxembourg, April 03, 2023 -- Der er den 3. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling i Sparinvest SICAV med tilhørende afdelinger.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende:

Præsentation af ledelsesberetningen fra bestyrelsen og revisor. Godkendelse af årsrapport og opgørelse af aktiver for det regnskabsår som sluttede 31. december 2022. Beslutning om anvendelse af årets resultat. Godkendelse af udlodning af udbytte. Decharge til bestyrelsen. Fornyelse af mandaterne for bestyrelsesmedlemmerne. Fornyelse av mandat til revisor. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2023. Eventuelt.

Ad 1, 2 og 3 Bestyrelsens og revisors beretning, godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af resultat

Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte årsrapporten for 2022 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, som angivet i årsrapporten.

Ad 4 Udlodning af udbytte

Generalforsamlingen traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte.

Ad 5 Decharge til bestyrelsen

Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelsen for det regnskabsår, der sluttede 31. december 2022.

Ad 6 Fornyelse af mandaterne for bestyrelsesmedlemmerne

Generalforsamlingen traf beslutning om genvalg af Per Noesgaard (Formand), Guy Hoffmann, Jane Wilkinson, Jørn Kirkegaard og Richard Jacqué indtil datoen for den årlige ordinære generalforsamling i 2024 eller indtil deres efterfølger er udpeget.

Bestyrelsen består herefter af Per Noesgaard (Formand), Guy Hoffmann, Jane Wilkinson, Jørn Kirkegaard og Richard Jacqué.

Ad 7 Fornyelse af mandat til revisor

Generalforsamlingen traf beslutning om genvalg af Ernst & Young S.A., 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, som foreningens revisor indtil datoen for den årlige ordinære generalforsamling i 2024.

Ad 8 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2023

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorar for 2023, på i alt EUR 148.000.

Ad 9 Eventuelt

Der var ikke noget under dette punkt på dagsordenen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Morten Skipper, tlf.nr. +45 36 34 74 18

Med venlig hilsen

Morten Skipper

Managing Director, Sparinvest S.A.