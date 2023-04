CertiK lanza la herramienta de diligencia debida Skynet for Community Web3

English French German Spanish

New York, NY , April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, el proveedor líder de soluciones de seguridad en el blockchain, se complace en anunciar el lanzamiento de Skynet for Community, una plataforma todo-en-uno para asesorar la seguridad y hacer la diligencia debida de proyectos en el ecosistema Web3. Skynet for Community ayuda a los usuarios, inversores y miembros de la comunidad a tomar decisiones informada, proporcionando un conjunto completo de herramientas para la investigación, el análisis y la supervisión de proyectos web3.

Con la emergencia diaria de miles de proyectos web3, es fácil perderse en el ruido. Con la ayuda de Skynet for Community los usuarios podrán descubrir nuevos proyectos, llevar a cabo la diligencia debida en proyectos de interés y mantenerse al día de las últimas noticias y desarrollos en el espacio Web3. La plataforma proporciona una gran cantidad y variedad de datos en la herramienta de diligencia debida para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.

Skynet for Community pone la seguridad del usuario en primer plano. La aplicación, el usuario podrá encontrar una tabla que clasifica los proyectos según su puntuación de seguridad y su rendimiento en el mercado. La tabla de clasificación de equipos verificados (KYC) enumera y clasifica los proyectos en función del estado de su Insignia CertiK KYC, que se concede a los proyectos que se someten a una rigurosa investigación.

Skynet for Community evalúa la seguridad de los proyectos Web3 a través de medidas tanto manuales como automatizadas. La puntuación de los proyectos es determinado por analistas y expertos en seguridad de CertiK, que evalúan factores como la calidad de los libros blancos, documentación y otros aspectos fundamentales del proyecto. El software calcula a tiempo real las puntuaciones, evaluando la ciberseguridad de la web, los incidentes de seguridad, y otros factores. Las señales se calculan en función a su gravedad o impacto. La suma de las percepciones cualitativas y cuantitativas corresponde a la puntuación de seguridad final del proyecto.

Skynet for Community también incluye otras herramientas útiles, como el analizador de bolsa, que permite a los usuarios llevar a cabo la diligencia debida en las bolsas centralizadas mediante la visualización de tenencias de activos en la cadena; las alertas Skynet, un sistema que proporciona notificaciones oportunas sobre rugpulls y exploits en el espacio de las criptomonedas; y el analizador de wallets, que proporciona información sobre las direcciones de las wallets y facilita la visualización y el descifrado de las transacciones en entre monederos.

"Skynet for Community es un producto revolucionario que aprovecha la experiencia de CertiK en la seguridad blockchain para proporcionar una evaluación independiente, transparente y completa de los proyectos Web3", dijo el profesor Ronghui Gu, cofundador y CEO de CertiK. "Estamos encantados de lanzar este producto y de ofrecer a la comunidad Web3 una herramienta para facilitar sus propias investigaciones".

El lanzamiento de Skynet for Community marca una nueva era de transparencia y responsabilidad para el mundo Web3, ya que proporciona una evaluación exhaustiva de la seguridad de los proyectos a tiempo real. Con su enfoque integral único para combinar medidas manuales y automatizadas, la puntuación de seguridad de CertiK proporciona una lente a través de la cual se puede evaluar la seguridad de todos los proyectos Web3.

Para obtener más información sobre Skynet Community y probar el conjunto de herramientas de diligencia debida, visite skynet.certik.com o síganos en Twitter en @CertiK y @CertiKCommunity.

Acerca de CertiK

CertiK es una empresa pionera en la seguridad de blockchain, que aprovecha la mejor tecnología de IA y la revisión manual de expertos para proteger y supervisar los protocolos de blockchain y los contratos inteligentes. Fundada en 2018 por profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia, CertiK asegura el mundo Web3, aplicando innovaciones de vanguardia del mundo académico a la empresa, permitiendo que las aplicaciones de misión crítica escalen con seguridad y corrección. CertiK ha auditado más de 3.900 proyectos Web3 y ha asegurado cientos de miles de millones de dólares de capitalización de mercado.