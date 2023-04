CertiK Meluncurkan Alat Uji Tuntas Skynet untuk Komunitas Web3

English Chinese (Simplified) Indonesian Japanese Korean Malay

New York, NY, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, penyedia terkemuka solusi keamanan blockchain, telah mengumumkan peluncuran Skynet for Community, platform keamanan, uji tuntas, dan wawasan all-in-one untuk ekosistem Web3. Skynet for Community memudahkan user, investor, dan anggota komunitas untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang proyek Web3 dengan menyediakan seperangkat alat yang komprehensif untuk penelitian, analisis, dan pemantauan.

Dengan ribuan proyek Web3 yang membuat jutaan poin data setiap hari, mudah tersesat dalam kebisingan. Wawasan berbasis data yang kaya dari Skynet for Community membantu pengguna untuk menemukan proyek baru, melakukan uji tuntas pada proyek yang menarik, dan tetap mengikuti berita terbaru dan perkembangan di ruang Web3. Platform mengumpulkan sejumlah besar data ke dalam alat uji tuntas Web3 yang paling mudah diakses.

Skynet for Community mengutamakan keamanan dengan Papan Peringkat Keamanan Certik yang menilai berdasarkan Skor Keamanan dan kinerja pasar dari proyek. KYC Leaderboard mencantumkan dan memberi peringkat proyek berdasarkan status Lencana KYC CertiK mereka, yang hanya diberikan kepada proyek yang telah menjalani penyelidikan latar belakang yang ketat.

Skynet for Community mengevaluasi keamanan proyek Web3 melalui tindakan manual dan otomatis. Platform ini mencakup sebagian besar proyek Web3 menggunakan metrik transparan, terlepas dari hubungannya dengan CertiK.

Skor Sinyal Manual ditentukan oleh analis riset dan pakar keamanan CertiK, yang mengevaluasi faktor-faktor seperti kualitas whitepaper, dokumentasi, dan aspek fundamental proyek lainnya. Skor Sinyal Otomatis dihitung secara real-time oleh perangkat lunak dasar dan sistem pemantauan, yang mengevaluasi keamanan siber situs web, insiden keamanan, dan faktor lainnya. Sinyal diberi bobot berdasarkan tingkat riskan atau potensi dampaknya, dan kumpulan wawasan kualitatif dan kuantitatif yang membentuk Skor Keamanan akhir proyek.

Skynet for Community juga menyertakan alat seperti Exchange Analyzer, yang memungkinkan pengguna melakukan uji tuntas pada bursa terpusat dengan menampilkan kepemilikan aset on-chain mereka; Skynet Alerts, sebuah sistem yang memberikan pemberitahuan tepat waktu tentang rugpulls dan eksploitasi di ruang cryptocurrency; dan Wallet Analyzer, yang memberikan wawasan tentang alamat dompet dan memudahkan untuk memvisualisasikan dan menguraikan transaksi on-chain antar dompet.

“Skynet for Community adalah produk revolusioner yang memanfaatkan keahlian CertiK dalam keamanan blockchain untuk memberikan evaluasi proyek Web3 yang independen, transparan, dan komprehensif,” sebut Profesor Ronghui Gu, salah satu pendiri dan CEO CertiK. "Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan produk ini dan menawarkan kepada komunitas Web3 alat canggih yang memudahkan anda melakukan riset tersendiri."

Peluncuran Skynet for Community menandai era baru transparansi dan akuntabilitas untuk dunia Web3 karena menyediakan evaluasi menyeluruh atas keamanan proyek secara real-time. Dengan pendekatan uniknya yang komprehensif dalam menggabungkan langkah-langkah manual dan otomatis, Skor Keamanan CertiK menyediakan lensa independen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi semua proyek Web3.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Skynet for Community dan untuk mencoba rangkaian alat uji tuntas, kunjungi skynet.certik.com atau follow Twitternya di @CertiK dan @CertiKCommunity.





Tentang CertiK

CertiK adalah perusahaan terdepan dalam keamanan blockchain, memanfaatkan teknologi AI terbaik di kelasnya dan tinjauan manual ahli untuk melindungi dan memantau protokol blockchain dan kontrak pintar. Didirikan pada tahun 2018 oleh para profesor dari Universitas Yale dan Universitas Columbia, CertiK mengamankan dunia Web3, dengan menerapkan inovasi mutakhir dari akademisi ke perusahaan, memungkinkan aplikasi penting untuk diskalakan dengan keamanan dan kebenaran. CertiK telah mengaudit lebih dari 3.900 proyek Web3 dan mendapatkan kapitalisasi pasar sebanyak ratusan miliar dolar.