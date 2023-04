CertiK, 커뮤니티를 위한 Web3.0 실사 도구용 스카이넷 출시

English Chinese (Simplified) Indonesian Japanese Korean Malay

New York, NY, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 업계 최고의 블록체인 보안 솔루션 제공 업체인 CertiK은 Web3.0 생태계를 위한 종합적인 보안, 실사 및 인사이트 플랫폼인 Skynet for Community를 출시한다고 발표했습니다.Skynet for Community는 연구, 분석 및 모니터링을 위한 포괄적인 도구를 제공하여 사용자, 투자자 및 커뮤니티 구성원이 Web3.0 프로젝트에 대한 정보를 얻어 올바른 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

Web3.0 분야에서는 수천 개의 프로젝트가 매일 수백만 개의 데이터 포인트를 생성합니다. 이러한 소음 속에서 사용자들은 쉽게 방향을 잃을 수 있습니다. Skynet for Community는 풍부한 데이터 기반의 보안 정보를 제공하여 사용자들이 새로운 프로젝트를 발견하고, 관심 있는 프로젝트에 대한 실사 뿐만 아니라, Web3.0 분야의 최신 뉴스와 동향을 실시간으로 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼은 Web3.0에서 가장 강력하고 사용하기 쉬운 실사 도구인 스카이넷 시스템으로, 대량의 데이터를 집계합니다.

Skynet for Community는 보안에 중점을 두고 있으며, CertiK 보안 리더보드는 보안 점수와 시장 성과에 따라 프로젝트의 순위를 매깁니다. KYC 리더보드는 프로젝트가 획득한 CertiK KYC 배지의 상태에 따라 프로젝트를 나열하고 순위를 매깁니다.(이 KYC 배지는 엄격한 배경 조사를 통과한 프로젝트에게만 부여됩니다).

Skynet for Community는 수동 평가 및 자동화 보안 도구를 통해 Web3.0 프로젝트의 보안을 평가하고 있으며, CertiK의 고객 뿐만아니라 시중에 나와 있는 대부분의 Web3.0 프로젝트를 커버하고 있습니다.

수동 시그널 점수(Manual Signal Score)는 CertiK의 연구 분석가와 보안 전문가가 평가하며, 평가에는 백서, 문서 및 기타 프로젝트의 기본적인 요소들이 포함됩니다.

자동 시그널 점수(Automatic Signal Score)는 웹 사이트 사이버 보안, 보안 사고 및 기타 요소를 평가하는 기본 소프트웨어, 모니터링 시스템에 의해 실시간으로 계산됩니다. 시그널은 심각도 또는 잠재적 영향에 따라 가중치가 부여되며, 질적 ,양적 인사이트의 합으로 프로젝트의 최종 보안 점수를 구성합니다.

Skynet for Community에는 사용자가 온체인의 자산 보유량을 표시하여 중앙화 거래소에 대한 실사를 수행할 수 있는 Exchange Analyzer, 러그풀과 취약점 사건에 대한 실시간 알림을 제공하는 시스템인 Skynet Alerts, 지갑에 대한 인사이트를 제공하여 지갑 간의 온체인 트랜잭션을 이해하기 쉽고 분석하기 쉬운 직관적인 데이터로 변환하는 Wallet Analyzer 등의 도구도 포함되어 있습니다.

CertiK의 공동 창립자인 Ronghui Gu 교수는 "Skynet for Community는 블록체인 보안에 대한 CertiK의 전문성을 활용해 Web3.0 프로젝트에 대한 독립적이고 투명하며 포괄적인 평가를 제공하는 혁신적인 제품"이다. "우리는 Web3.0 커뮤니티에 자체 조사를 쉽게 할 수 있는 강력한 도구를 제공하게 되어 기쁩니다."라고 전했습니다.

커뮤니티를 위한 Skynet for Community의 출시는 프로젝트의 보안을 실시간으로 종합적으로 평가할 수 있어 Web3.0 세계를 좀더 투명하고 신뢰있게 만들수 있습니다.

CertiK의 보안 점수는 수동 및 자동화된 도구를 결합한 독특한 포괄적인 접근 방식으로 모든 Web3.0 프로젝트를 평가할 수 있는 독립적인 관점을 제공합니다.

Skynet for Community에 대해 자세히 알아보고, 포괄적인 실사 도구를 사용해 보고 싶으시다면 , skynet.certik.com을 방문하거나 @CertiK 및 @CertiK Community의 트위터를 팔로우하십시오.





About CertiK

CertiK은 뉴욕에 본사를 두고 있으며 예일대와 컬럼비아대 교수 두 분이 설립했습니다. 블록체인 보안 분야의 선구자로서 CertiK은 현재 최첨단 정형 검증 기술, AI 감사 기술, 보안 전문가 수동 감사를 활용해 블록체인 프로토콜과 스마트 컨트랙트를 스캔 및 모니터링하여 안전하고 올바른 환경을 구축할 수 있도록 노력하고 있습니다. 현재까지 CertiK은 4000개가 넘는 Web3.0 프로젝트를 감사하며 수천억 달러의 자산을 손실로부터 보호하고 있습니다.