CertiK重磅推出针对社群的Web3尽职调查工具

English Chinese (Simplified) Indonesian Japanese Korean Malay

New York, NY, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业内领先的区块链安全解决方案提供机构,CertiK于今日正式宣布推出Skynet for Community Web3.0尽职调查工具,这是一个针对Web3.0生态系统安全、尽职调查和数据的多功能平台。Skynet for Community通过提供一系列全面的研究、分析和监测工具,助力用户、投资者和社区成员针对Web3.0项目做出更明智的决策。

Web3.0领域中成千上万个项目每天都在创造出数百万个数据点,用户非常容易迷失于这些嘈杂的信息当中。Skynet for Community丰富的数据驱动安全数据可以帮助用户查阅新项目,对关注的项目进行尽职调查,并及时了解Web3.0领域的最新消息和发展动态。这一平台将大量的数据汇总于Skynet天网系统——Web3.0功能最强大且易于使用的尽职调查工具中。

Skynet for Community以安全为重心;CertiK安全排行榜则根据项目的安全平分和市场表现为项目进行排名;KYC排行榜根据项目所获取的CertiK KYC徽章状态进行公示和排名(该KYC徽章仅授予那些已通过严格背景调查的项目)。

Skynet for Community通过结合人工测评及自动安全工具评估,对Web3.0项目的安全性进行评分。该平台已覆盖市面上大部分Web3.0项目,对社群公开透明展示其安全及各维度的指标,而非仅仅是CertiK的客户。

需要人工测评的信号由CertiK研究分析师和安全专家进行评测,评估的因素包括白皮书、文件以及项目其他基本层面的质量等。

系统自动计算的信号则由基础软件和监控系统进行实时计算,评估因素包括网站网络安全、安全事件以及其他因素等。测评中的加权取决于项目的风险严重系数或潜在影响以及定性和定量的数据计算,这两部分构成了项目的最终安全分数。

Skynet for Community还包括交易所分析器等工具,交易所分析器允许用户通过显示其链上资产持有量对中心化交易所进行尽职调查;天网项目预警系统可对Web3.0货币领域的Rug Pull攻击和漏洞事件提供第一时间的预警;钱包分析器则提供关于钱包地址的相关数据,将钱包之间的链上交易转换为易于理解和分析的直观数据。

“Skynet for Community是一个堪称革命性的产品,它充分利用了CertiK在区块链安全方面的专业知识,对Web3.0项目进行独立、透明和全面的评估。”CertiK的联合创始人顾荣辉教授说,“我们很高兴推出这个产品,并为Web3.0社区提供一个强大的工具,帮助用户尽可能轻松地进行DYOR。”

Skynet for Community的推出标志着Web3.0世界进入了一个依托透明度和问责制的新时代,因为它对项目的安全性进行了实时的全面评估。凭借其独特的结合人工和自动安全工具的综合解决方案,CertiK的安全评分为所有Web3.0项目提供了安全评估的独立视角。​

如果你想要了解关于Skynet for Community的更多信息,且希望尝试使用这套全面尽职调查工具,欢迎访问skynet.certik.com或在推特上关注@CertiK和@CertiKCommunity!​





关于CertiK

CertiK总部位于纽约市,由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。可以被称为区块链安全领域先驱的CertiK,利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计,通过扫描及监控区块链协议和智能合约,保证其安全性。CertiK以守护加密世界为使命,从区块链领域开始,一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界,使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。目前,CertiK已审计超过了4000个Web3项目,并保护了数千亿美元的资产免受损失。