Nextensa: Nextensa verkoopt kantoorgebouw Treesquare in Brussel aan KGAL Investment Management

PERSBERICHT

Brussel, 3 april 2023, 17u40

Nextensa verkoopt kantoorgebouw Treesquare in Brussel aan KGAL Investment Management

Vandaag vond de verkoop plaats van Treesquare, het volledig verhuurde duurzame kantoorgebouw in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het Duitse KGAL Investment Management heeft het pand via een asset deal gekocht voor de nettoprijs van 43,7 miljoen euro.

KGAL Investment Management (KGAL) is als toonaangevende onafhankelijke beleggings- en vermogensbeheerder al vele jaren actief op de internationale vastgoedmarkt. De Duitse groep richt zich op langetermijninvesteringen voor institutionele en particuliere beleggers in vastgoed, duurzame infrastructuur en luchtvaart. Treesquare wordt onderdeel van het pan-Europese KGAL Core 4 Real Estate fonds.

"Het pand past perfect in de beleggingsstrategie van ons KGAL Core 4 Real Estate-fonds, dat core-, core-plus- en value-add-vastgoed op toplocaties in grote Europese steden combineert. De verhuur van het ESG-conforme kantoorgebouw aan een breed scala van solvabele huurders uit verschillende sectoren resulteert in een optimaal gediversifieerde kasstroom."

André Zücker, Managing Director van KGAL Investment Management.





Eersteklas kantoorervaring op de beste locatie van het land

Treesquare biedt een eersteklas kantoorervaring op het de Meeûssquare in de Europese wijk van Brussel, de beste kantoorlocatie van België. Toen het gebouw in 2004 in handen kwam van Nextensa (toen Leasinvest Real Estate) was het volledig verhuurd aan een diplomatieke vertegenwoordiging bij de Europese Unie en een internationale onderneming. Tussen 2016 en 2018 werd het afgebroken en herbouwd als AAA-gebouw dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van duurzaamheid en technologie. Het gerenoveerde Treesquare-gebouw, dat ontworpen is door Assar Architecten, is voorzien van zonnepanelen, een dubbele gevel met geïntegreerde zonnewering, slimme klimaatplafonds en een groen dak. Al deze elementen dragen bij aan het duurzaamheidsprofiel van het gebouw, dat in 2018 een "BREEAM Excellent" certificering kreeg. Treesquare bestaat uit ongeveer 6.500 m² verhuurbare ruimte verdeeld over 12 verdiepingen en beschikt over 32 parkeerplaatsen. Vandaag is het kantoorgebouw volledig verhuurd aan twaalf AAA-huurders zoals Deutsche Börse, Netflix en Norton Rose.

De verkoop van Treesquare past binnen de strategie van vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Nextensa om via gerichte desinvesteringen binnen haar portefeuille uitzonderlijke meerwaarde te realiseren. Op die manier wil Nextensa proactief kunnen inspelen op interessante ontwikkelingsopportuniteiten die zich aandienen op de vastgoedmarkt.

"De verkoop van Treesquare is voor Nextensa de referentie van waardecreatie. Nextensa kocht dit gebouw in 2004 en transformeerde het pand in een gloednieuw duurzaam gebouw. We zijn erg trots op deze ontwikkeling en de verkoop van het gebouw past perfect in de optimalisatie van de LTV-strategie."

Michel Van Geyte, CEO van Nextensa





Nextensa werd geadviseerd door CBRE. KGAL werd geadviseerd door Allen & Overy, Arcadis en SPINE.





OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2022 ca € 1,28 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 519,1 miljoen (waarde 31/12/2022).

OVER KGAL

KGAL is een toonaangevende onafhankelijke beleggings- en vermogensbeheerder met een beheerd beleggingsvolume van meer dan 16 miljard euro. De focus van haar investeringen ligt op langetermijninvesteringen in onroerend goed voor institutionele en particuliere beleggers in onroerend goed, duurzame infrastructuur en luchtvaart. De pan-Europese groep werd 55 jaar geleden opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Grünwald bij München. 353 medewerkers dragen bij aan het realiseren van duurzaam stabiele inkomsten, rekening houdend met rendements- en risicoaspecten (per 31 december 2022).





