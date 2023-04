L'Oréal signe un accord avec Natura &Co pour l’acquisition d’Aēsop

English French

Clichy, 3 avril 2023 – L’Oréal annonce ce jour la signature d’un accord avec Natura &Co pour l’acquisition d’Aēsop, la marque australienne de cosmétiques de luxe.

Le projet valorise Aēsop à 2,525 milliards de dollars en valeur d’entreprise.

Fondée en 1987, Aēsop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps. Avec son packaging ambré iconique, ses formules vegan durables, ses ingrédients naturels, et son service client personnalisé, Aēsop est devenue une marque mondiale iconique disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier.

Aēsop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec une présence naissante en Chine où le premier magasin a ouvert ses portes en 2022.

La marque a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal Groupe, a indiqué : « Je suis très heureux d'accueillir Aēsop et ses équipes au sein du Groupe L'Oréal. Aēsop incarne une beauté avant-gardiste : non seulement ses produits sont fabriqués avec le plus grand soin et une attention aux détails exceptionnelle ; mais ils sont aussi une superbe combinaison de modernité urbaine, d'hédonisme et de luxe reconnu. Aēsop tire avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le Travel retail. »

Commentant l’acquisition, Cyril Chapuy, Président de L'Oréal Luxe, a ajouté : « Mon équipe et moi-même sommes ravis qu'Aēsop rejoigne le portefeuille de marques mondiales emblématiques de L'Oréal Luxe. Aēsop occupe une position unique sur le marché mondial de la beauté de luxe grâce à une vision ancrée dans le design, la haute efficacité et sensorialité de ses produits et la philosophie retail tournée vers le client. Nous nous réjouissons d'accueillir Michael O'Keeffe, Directeur Général d'Aēsop, et ses équipes expérimentées et passionnées pour continuer à développer ensemble le potentiel remarquable de la marque, en cultivant son caractère et ses valeurs uniques. Nous sommes convaincus que Aēsop viendra rejoindre le club des marques milliardaires de la Division, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de L’Oréal Luxe dans les années à venir. »

Fábio Barbosa, Directeur Général de Natura &Co, a déclaré : « La cession d'Aēsop marque le début d’un nouveau cycle de développement pour Natura &Co. Avec une structure financière renforcée, un bilan assaini, et une discipline financière stricte, Natura &Co pourra se focaliser davantage sur ses priorités stratégiques, notamment sur son plan d'investissement en Amérique Latine. Nous serons également en mesure de continuer à nous concentrer sur le renforcement de The Body Shop et sur le recentrage de l'empreinte d'Avon International. Nous sommes fiers du succès remarquable d’Aēsop et nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les équipes d’Aēsop qui ont immensément contribué non seulement à la réussite de la marque, mais aussi à faire de Natura &Co ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la croissance d'Aēsop se poursuivra sous l'égide de L'Oréal et nous souhaitons beaucoup de succès à Aēsop dans ce nouveau chapitre pour l’avenir. »

Cette acquisition est soumise à certaines autorisations réglementaires usuelles et autres conditions de réalisation habituelles.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité. Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos d’Aēsop

Aēsop est une marque aspirationnelle de luxe qui propose des produits efficaces et sensoriels dans de multiples catégories de la beauté et du bien-être : soin du visage, des cheveux et du corps, senteurs d’intérieur et parfums. Depuis sa création en 1987, Aēsop a connu une solide croissance organique tout en maintenant sa forte éthique de marque et en restant fidèle à ses valeurs sociales et environnementales fondatrices. Grâce à son réseau de plus de 395 points de vente au design unique de par le monde, grâce à l’élégance de son expérience-client, et grâce à une approche où chaque décision est dictée par la raison d’être de l’entreprise, Aēsop a su attirer une communauté de clients loyale et toujours plus nombreuse ; aussi l’entreprise est bien placée aujourd’hui pour devenir une pionnière dans le monde de la beauté de luxe. Aēsop est fière d’être une entreprise certifiée B Corp™

