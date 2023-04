AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2022 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai

English Lithuanian

AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2022 metų dvylika mėnesių sudarė 79,222 mln. eurų, kai per 2021 metų dvylika mėnesių Bendrovės pajamos buvo 65,721 mln. eurų. Lyginant su 2021 metų pajamomis 2022 metų pajamos padidėjo 20 procentų. Tačiau dėl žaliavų brangimo, tiekimo grandinių trikdžių bei darbo jėgos trūkumo įtakos Bendrovė per 2022 metus patyrė 1,720 mln. eurų grynojo nuostolio. 2021 metais uždirbo 0,304 mln. eurų pelno.

Per tą patį laikotarpį AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės konsoliduotos pajamos sudarė 115,84 mln. eurų ir yra 18 procentų didesnės nei per 2021 metus gautos pajamos. 2021 metais Grupės pajamos buvo 98,451 mln. eurų. 2022 metais Grupės grynasis pelnas yra 0,525 mln. eurų, 2021 metais Grupės grynasis pelnas buvo 3,499 mln. eurų.

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

Tel.: 8 45 505 503

Priedai