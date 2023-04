English Dutch

Agfa-Gevaert Groep rondt verkoop van zijn divisie Offset Solutions aan AURELIUS Group af

Mortsel, België – 4 april 2023 – 7.45 AM

De Agfa-Gevaert Groep heeft de verkoop van zijn divisie Offset Solutions aan de alternatieve investeringsfirma AURELIUS Group met succes afgerond.

Volgens de voorwaarden van de aandelenkoopovereenkomst met AURELIUS Group zal de Agfa-Gevaert Groep bepaalde verbruiksgoederen (waaronder film) en diensten blijven leveren aan zijn vroegere divisie.

“De verkoop van onze Offset Solutions-divisie is een belangrijke stap in onze transformatie. Ik wil alle werknemers van Offset Solutions danken voor hun professionalisme, toewijding en loyaliteit doorheen de jaren en ik wens hen het allerbeste voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ze met AURELIUS verder zullen bouwen aan hun track record van innovatie en leiderschap.

Agfa, van zijn kant, zal zich dankzij deze overeenkomst kunnen concentreren op andere groeiende marktsegmenten. Dat is cruciaal voor ons toekomstig succes,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2022 realiseerde de Groep (inclusief de divisie Offset Solutions) een omzet van 1.857 miljoen euro.

