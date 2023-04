English Finnish

Rovio Entertainment Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen Nimi: Benjamin Mattes Asema: Muu ylin johto Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 28345/4/4 Liikkeeseenlaskija Nimi: Rovio Entertainment Oyj LEI: 743700H95H3OPXDV6568 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 31.3.2023 Kauppapaikka ei sovellu Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen Instrumentti: Osake ISIN: FI4000266804 Volyymi: (1): Volyymi: 4 611 Yksikköhinta: 0,0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi: (1): Volyymi: 4 611







