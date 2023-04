[Communiqué de presse] Le Groupe iliad prend une participation majoritaire au capital d’ITrust, spécialiste français de la cybersécurité

French English





COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 4 avril 2023



Le Groupe iliad prend une participation majoritaire au capital d’ITrust, spécialiste français de la cybersécurité





Le Groupe iliad annonce une prise de participation majoritaire au capital d’ITrust, éditeur de technologies et société de services en cybersécurité. Pure player français, ITrust est le seul acteur à proposer une plateforme de cybersécurité 100% propriétaire et 100% souveraine. En s’appuyant sur le savoir-faire d’ITrust, Free Pro, filiale B2B du Groupe iliad, lance aujourd’hui son offre Cyber XPR pour démocratiser la cybersécurité auprès des entreprises.



Fort d’une expertise développée au cours de ces quinze dernières années par son équipe de R&D, ITrust propose une solution de cybersécurité unique basée sur l’intelligence artificielle, 100 % souveraine et labélisée par l’ANSSI.



Par la qualité et la fiabilité de ses services, ITrust a su gagner la confiance de plus de 400 clients dans le monde – dont 6 sociétés du CAC 40 en France - opérant dans divers secteurs, notamment dans des domaines d’activités sensibles comme, en France, le Ministère de la Défense ou encore une cinquantaine de groupes hospitaliers signés ces douze derniers mois.



En devenant actionnaire majoritaire d’ITrust, le Groupe iliad poursuit sa stratégie sur le marché des entreprises et répond à l’un des enjeux majeurs du secteur aujourd’hui : la cybersécurité. Partageant les mêmes valeurs d’innovation, de simplicité et l’esprit entrepreneurial de Free, le fondateur d’ITrust demeure actionnaire de l’entreprise.



Par cette acquisition, Free Pro, opérateur de services Télécoms et Cloud souverain, filiale B2B du Groupe iliad, conforte sa stratégie d’accompagner toutes les entreprises en leur rendant accessibles les innovations technologiques et lance aujourd’hui Cyber XPR, solution unique de protection face aux nouvelles menaces cyber.



Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad, déclare : « Avec cette acquisition, Free Pro poursuit le développement de son offre de services à l’attention de toutes les entreprises et des collectivités locales. ITrust entend être un véritable accélérateur pour le Groupe dans ce domaine stratégique de la cybersécurité. Avec ITrust, nous partageons l’esprit entrepreneurial et les valeurs d’innovation. »

Denis Planat, Directeur Général de Free Pro, déclare : « Face aux risques de cybermenaces, notre rôle est d’accompagner entreprises et collectivités dans l’adoption de solutions de protection de leurs infrastructures réseau et IT complètes et performantes. Avec ITrust et l’hébergement des données dans nos datacenters, nous mettons à disposition de nos clients la solution Cyber XPR, seule solution 100 % française à garantir le niveau de protection le plus élevé et la souveraineté totale. Nous nous donnons l’objectif que 100% de nos clients, de la petite entreprise ou collectivité à la plus grande organisation puisse disposer avec Free Pro d’une solution de cybersécurité adaptée. Proposer innovation, simplicité et tarif accessible reste le crédo de nos investissements pour tous nos clients. Cette offre est disponible dès aujourd’hui. »

Jean-Nicolas Piotrowski, Président-Fondateur d’ITrust, déclare : « Nous sommes fiers de rejoindre aujourd’hui Free Pro avec l’ambition de proposer à toutes les entreprises françaises une plateforme complète de cybersécurité. Notre solution, fruit de 15 années d’expérience, apporte une capacité de détection des menaces cyber connues et inconnues. L’analyse des menaces via une intelligence artificielle, couplée à l’expertise de nos cyber analystes, permet d’anticiper les attaques et de garantir la sécurité des infrastructures que nous manageons. »





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 16 700 collaborateurs au service de 45,9 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros en 2022. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2022, 21,4 millions d’abonnés particuliers (14,2 millions d’abonnés mobiles et 7,2 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec 12% de parts de marché et comptait à fin 2022 près de 9,6 millions d’abonnés. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin 2022 près de 12,8 millions d’abonnés mobiles et plus de 2 millions d’abonnés fixes. Avec l’acquisition de Play et d’UPC Polska en 2020 et 2022 respectivement, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

A propos de Free Pro

Free Pro, filiale B2B du Groupe iliad, a pour mission de rendre accessibles les technologies sécurisées de mobilité, de connectivité et de cloud les plus performantes à toutes les entreprises et organisations publiques. Free Pro libère les entreprises au travers de solutions simples, innovantes et au meilleur prix. Avec un accompagnement de proximité et une expertise acquise depuis 20 ans, la société concourt à l’accélération numérique de plus de 35 000 entreprises et organisations publiques. En proposant des offres Fixe et Mobile Free Pro simples et ultra-performantes et des solutions XPR pour répondre aux enjeux complexes, l’entreprise s’adresse à l’ensemble du marché entreprises de la TPE/PME aux grands groupes. Pour cela, elle s’appuie sur son réseau de fibre optique interconnectant ses propres datacenters souverains situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, d’exploitation et de sécurité : certifications ISO 27001 et HDS. Forte d’un réseau d’agences régionales, l’entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute disponibilité et fournit ses services en proximité de ses clients.

A propos d’ITrust

ITrust est une société française fondée en 2007 par des passionnés de cybersécurité. Elle accompagne aujourd’hui les entreprises en proposant son expertise et une suite logicielle développée pour renforcer leur cybersécurité. Reveelium est une technologie souveraine, leader dans l’application de l’intelligence artificielle à la cybersécurité. Cet outil SIEM/SOC UEBA/XDR permet de détecter les menaces au plus tôt, afin de prévenir les dommages causés aux organisations. En recherche constante d’innovation, ITrust a été remarquée pour ses technologies de rupture. L’entreprise a notamment conçu, en 2018, le premier laboratoire d’IA et de cybersécurité français et cofondé l’AN 21, école dédiée à la formation en cybersécurité. Comptant plus de 400 clients en France et à l’international, dont 6 au CAC 40, ITrust assure la protection d’organismes du secteur public (ministères, OIV, OSE), de l’industrie (transports, aéronautique), du secteur bancaire ou encore de la santé (hôpitaux, laboratoires, centre majeur de recherche médicale français). L’entreprise se donne pour objectif de devenir un leader européen de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

