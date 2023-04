QPR Software nimettiin prosessilouhinnan visionääriksi 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -raportissa

English Finnish





















QPR Software Oyj, joka on jo vuodesta 2010 toiminut prosessilouhintateknologian pioneerina on nimetty visionääriksi Gartnerin 2023 Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -tutkimuksessa. Teknologian tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner arvioi prosessilouhinnan 15 eri toimijaa niiden suorituskyvyn ja vision perusteella.

Gartnerin mukaan "visionäärit ovat innovaattoreita, jotka vievät markkinoita eteenpäin vastaamalla uusiin, kasvaviin huippuluokan asiakkaiden vaatimuksiin ja tarjoamalla heille uusia mahdollisuuksia menestyä. Tyypillisesti nämä toimijat vetoavat alansa johtaviin asiakkaisiin, ja niillä saattaa olla vain vähän yleistä läsnäoloa tai nimentunnistusta. Niiden kykyä tarjota kestävää ja luotettavaa toteutusta yritysmarkkinoilla ei ole testattu riittävästi tai se ei ole vielä saavuttanut vaadittua tietoisuutta."

Uusimman kehityksen prosessilouhinnan alalla tuo QPR ProcessAnalyzer, joka toimii natiivisti Snowflake Data Cloudissa. Tämä tarkoittaa suorituskykyyn, skaalautumiseen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemista. QPR:n prosessilouhintaratkaisulla käyttäjät pääsevät käyttämään Snowflaken käytännöllisesti katsoen rajatonta skaalauskapasiteettia, jolloin he voivat löytää prosessien tehottomuudet jopa miljardeista datariveistä silmänräpäyksessä. Ratkaisun mukana tulee suora reaaliaikainen pääsy Snowflake Data Cloudissa oleviin tietoihin. Tiedonhallinta sekä todennus ja käyttöoikeudet ovat täydellisesti synkronoitu Snowflaken kanssa.

QPR Softwaren toimitusjohtaja Heikki Veijola on ylpeä yrityksen visionääri-tunnustuksesta Magic Quadrant™:ssa: ”Uskomme, että tämä vahvistaa sitoutumistamme tarjota datalähtöisiä näkemyksiä ja analyyseja asiakkaiden liiketoimintaprosessien parantamiseksi. Prosessilouhintamarkkinoiden kasvun jatkuessa olemme innoissamme mahdollisuudesta innovoida ja laajentaa kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Meille visionääriksi nimeäminen Magic Quadrant™:ssa on osoitus kyvystämme toteuttaa visiomme prosessilouhinnan tulevaisuudesta."

Yhteenvetona voimme todeta, että QPR Softwaren visionääri-tunnustus Gartnerin Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -raportissa korostaa yhtiön asemaa johtavana prosessilouhintaohjelmistojen toimittajana. Organisaatiot voivat luottaa QPR ProcessAnalyzeriin saadakseen arvokasta tietoa liiketoimintaprosesseistaan, optimoidakseen toimintaansa ja saavuttaakseen liiketoimintatavoitteensa.









2023 Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -raportti on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa gartner.com.

Lue lisää markkinoiden johtavasta prosessilouhintaratkaisusta QPR ProcessAnalyzer:sta täältä: https://www.qpr.com/fi/prosessilouhinta/snowflake















QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi/















