Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 4.4.2023 klo 11.00

Uusi omistaja jatkaa Sievi Capitalin kohdeyhtiön Nordic Rescue Groupin pelastusnosturiliiketoimintaa

Nordic Rescue Groupin (”NRG”) joulukuussa 2022 konkurssiin asetetun tytäryhtiön Vema Lift Oy:n liiketoiminta on myyty uudelle omistajalle, joka jatkaa pelastusnostureiden liiketoimintaa.

”Pelastusnostureiden valmistus jatkuu Kaarinassa nykyisissä toimitiloissa ja tarjoaa siten henkilöstölle, alihankkijoille ja muille yhteistyökumppaneille jatkuvuutta alueella. Liiketoiminta jatkuu uudessa perustettavassa yhtiössä, joka toimii nimellä Vema Lift Oy”, toteaa NRG:n toimitusjohtaja Esa Peltola.

NRG:n pelastusnosturiliiketoiminta asetettiin konkurssiin joulukuussa 2022 pitkittyneiden talousvaikeuksien jälkeen. NRG on konkurssipesän suurin velkoja. Pelastusnostureiden valmistuksesta luopumisella ei ole vaikutusta NRG:n muiden tytäryhtiöiden, Saurus Oy:n ja Sala Brand AB:n, liiketoimintaan. Sievi Capital omistaa 68,1 % Nordic Rescue Groupista.

