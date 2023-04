Vers la carboneutralité des bâtiments : Énergir s’engage à effectuer des nouveaux raccordements 100 % renouvelables

English French

MONTRÉAL, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fermement déterminée à réduire les émissions de GES dans le secteur des bâtiments, Énergir s’engage à ce que tout nouveau raccordement à son réseau consomme une énergie 100 % renouvelable. Cette initiative visera les nouveaux clients du secteur résidentiel, commercial et institutionnel souhaitant se raccorder pour la première fois à son réseau.



Cet engagement représente un pas de plus vers la décarbonation du réseau d’Énergir et de l’empreinte énergétique de ses clients. Énergir souhaite d’ailleurs atteindre la carboneutralité des bâtiments qu’elle dessert d’ici 2040 et de l’énergie qu’elle distribue d’ici 2050.

Énergir entamera ses démarches auprès de la Régie de l’énergie dès les prochaines semaines afin d’obtenir l’approbation de cette nouvelle initiative dans le cadre de sa cause tarifaire 2023-2024.

« Nous avons déjà plusieurs solutions énergétiques en place pour favoriser la transition de nos clients vers les énergies renouvelables et diminuer significativement la consommation d’énergie fossile dans les bâtiments. Cette initiative était nécessaire pour freiner la croissance des nouveaux branchements au gaz naturel fossile de ce secteur. Nous sommes confiants que notre stratégie est la bonne autant pour la décarbonation du Québec que pour stimuler des solutions telles que la biénergie et le gaz naturel renouvelable. Cet engagement témoigne du sérieux des démarches d’Énergir dans l’atteinte des cibles de réduction de GES dans le secteur des bâtiments et de notre rôle dans la transition énergétique », explique Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec chez Énergir.

Objectif : réduction des volumes de gaz naturel fossile

Comme énoncé dans sa Vision 2030, Énergir considère que son réseau de gaz naturel a atteint sa maturité. Elle planifie réduire significativement les volumes de gaz naturel fossile et à rendre progressivement renouvelable les volumes résiduels qu’elle distribuera. Pour y arriver, elle mise sur l’accélération de ses efforts en efficacité énergétique, sur l’augmentation de gaz naturel renouvelable (GNR) distribué et une complémentarité forte avec le réseau d’Hydro-Québec, de même que sur la diversification de ses activités en prenant notamment part au développement de boucles énergétiques et de production de gaz naturel renouvelable.

La consommation d’une énergie 100 % renouvelable pour tout nouveau client résidentiel, commercial et institutionnel souhaitant se raccorder pour la première fois à son réseau était donc la suite logique dans les actions à prendre pour accélérer la cadence de la décarbonation d’Énergir, tout en réduisant rapidement les volumes de gaz naturel fossile dans le secteur des bâtiments. Les clients pourront ainsi opter pour le mode biénergie-GNR (70 % électricité et 30 % GNR) ou une consommation à 100 % de GNR, deux solutions accessibles, et ce, à prix compétitif.

5 avril : lancement de la nouvelle campagne publicitaire d’Énergir

L’engagement d’Énergir pour des nouveaux raccordements 100 % renouvelables concorde avec le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire On fait tous partie de l’équation pour un avenir durable. Cette campagne, qui sera lancée le 5 avril, se veut un appel à l’action et à la collaboration de tous pour faire partie de l’équation : il n’y existe pas une solution unique à la décarbonation, il faut travailler ensemble et miser sur la pluralité des solutions pour assurer le succès de la transition énergétique.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Médias :

Relations avec les médias

communications@energir.com

Téléphone : 514 598-3449