Muudatus AS-i LHV Kindlustus juhatuses

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Kindlustus juhatuse liige Tarmo Koll lahkub ametist 30. juunil 2023.



AS-i LHV Kindlustus nõukogu otsustas Tarmo Kolli tagasikutsumise juhatuse liikme ametikohalt ning tegi algust uue juhatuse liikme otsingutega, kes võtab üle lahkuva liikme senised kohustused.

Tarmo Koll on töötanud LHV-s alates 2020. aasta kevadest ehk AS-i LHV Kindlustus asutamisest alates ning juhtinud kindlustus-, kahjukäsitluse ja finantsvaldkonna arendamist. Tänaseks on ettevõte võitnud 155 000 kliendi usalduse ja kasvanud ligi 40 töötajaga kahjukindlustusseltsiks. Ettevõte on lühikese aja jooksul turule toonud enamuse jaeklientide tooteid ja hoidnud kahjukäsitluses väga kõrget klienditeeninduse taset.

"LHV Kindlustus on vähem kui kolme aastaga saavutanud 6% turuosa ja muutunud oluliseks kindlustusandjaks Eesti turul. Seatud ambitsioonikate finantseesmärkide täitmiseks on tiimil vaja värske energiaga juhti," ütles Tarmo Koll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





