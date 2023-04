Sidetrade : croissance et rentabilité dans un contexte d’investissements aux Etats-Unis

French English

Prises de commandes record en 2022



Croissance de 36% sur les nouvelles prises de commandes (6,44 M€ d’ARR)

Les Etats-Unis représentent déjà 51% du total des commandes

Chiffre d’affaires 2022 en hausse à 13%

Croissance de 18% sur les Activités Order-to-Cash dont 22% sur les abonnements SaaS

L’international représente 54% du CA 2022 dont 24% sur l’Amérique du Nord

Très forte résilience de la rentabilité à 10% malgré 7 M€ d’investissements en Amérique du Nord

Une situation financière solide

Une croissance responsable pour Sidetrade avec une évaluation complète de son impact environnemental

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce pour son exercice 2022 une croissance record de ses prises de commandes tirées par l’international, et une croissance à deux chiffres de ses revenus générant une rentabilité solide dans un contexte d’investissements soutenus aux Etats-Unis.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Seulement 18 mois après notre entrée sur le marché nord-américain, Sidetrade a franchi en 2022 une étape majeure de son développement, surpassant largement ses objectifs initiaux en termes de prises de commandes. Au global, Sidetrade signe une année record de bookings avec près de 6,5 M€ de nouveau ARR enregistrant une croissance exceptionnelle à +36% dont 51% aux Etats-Unis, ce qui assure une très bonne visibilité pour nos revenus en 2023. Fait notable, Sidetrade réalise désormais plus de la moitié de ses revenus à l’international, dont déjà 24% sur le territoire Nord-Américain.

Au-delà de cette performance commerciale remarquable, l’efficience de notre modèle SaaS, avec une marge brute proche des 80%, nous a permis d’investir 7 M€ en Amérique du Nord sur l’exercice tout en conservant une marge opérationnelle solide qui s’élève à 10% de notre chiffre d’affaires. Sidetrade fait partie de ces rares entreprises dans l’industrie du logiciel capable d’investir massivement dans une expansion américaine, avec en retour des succès commerciaux rapides et significatifs, tout en maintenant un niveau de rentabilité à deux chiffres.

Sidetrade a réellement changé de dimension et nous sommes fiers de figurer parmi les trois leaders mondiaux de l’Order-to-Cash. Malgré l’environnement économique incertain, nous entamons l’année 2023 avec confiance et enthousiasme, fort de ces prises de commandes engrangées en 2022. Les perspectives de marché restent favorables dans un contexte où de nombreuses entreprises sont sous pression pour sécuriser et améliorer leur cashflow. Une fois de plus, notre modèle de développement, basé sur une combinaison équilibrée entre croissance et rentabilité, nous place plus que jamais en position de force sur notre marché. »

Solidité renforcée grâce à un modèle de croissance rentable

(en millions d’euros) 2022 2021 Variation Nouveaux abonnements SaaS

(« New ARR ») 6,44 4,75 36% dont Amérique du Nord 3,27 1,04 214% Chiffre d’affaires 36,8 32,6 +13% dont activités “Order-to-Cash” 35,9 30,3 +18% dont activités “Sales & Marketing” 0,9 2,3 -61% Marge brute 29,0 25,7 +13% en % du Chiffre d’affaires 79% 79% Dépenses d'exploitation (OPEX) (25,3) (20,7) +22% dont Amérique du Nord (7,0) (3,5) +100% Résultat d’exploitation 3,7 5,0 -26% en % du Chiffre d’affaires 10% 15% Résultat net 3,4 4,7 -28%

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2022 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Commandes record en 2022 avec plus de 10 M€ de contrats dont 6,44 M€ d’ARR, en croissance à +36%

En 2022, Sidetrade a enregistré une croissance à +36% de ses nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR ») qui ont atteint 6,44 M€. Cette performance témoigne de la forte demande pour les solutions de la société, qui ont su convaincre de nouveaux grands comptes. Dans un environnement économique en constante évolution, la maîtrise du besoin en fonds de roulement d’exploitation, et notamment des créances clients, reste un enjeu majeur pour les entreprises, et ce dans tous les secteurs d’activités.

Les prises de commandes de prestations de services (implémentation, paramétrage, formation, hors prestations de services récurrents) ont également connu en 2022 une croissance robuste à +37%, atteignant 3,84 M€. Si l’on considère que ces prestations de services seront en quasi-totalité facturées dans les douze prochains mois (excluant les services récurrents pouvant être facturés sur plusieurs années), Sidetrade ajoute l’équivalent de 10,28 M€ de valeur annuelle de contrats (« Annual Contract Value » ou « ACV »), soit une progression de +36%.

Les Etats-Unis, puissant moteur de croissance avec 51% des prises de commandes en 2022

Sidetrade a poursuivi sa croissance à l’international, qui représente 66% du total des prises de commandes en 2022. Le succès commercial aux Etats-Unis a été particulièrement notable semestre après semestre, puisque les Etats-Unis totalisent déjà plus de la moitié (51%) des prises de commandes sur l’exercice. Les contrats remportés face à la concurrence américaine illustrent, d’une part, l’avance technologique de Sidetrade reconnue par Gartner comme l’un des trois leaders mondiaux dans son Magic Quadrant 2022 pour les applications ‘Invoice-to-Cash’, et d’autre part, la capacité d’exécution de la force de vente, laquelle continuera à monter en puissance dans les trimestres à venir.

En 2022, Sidetrade a enregistré une progression spectaculaire à +60% de la valeur totale des nouveaux contrats d’abonnements (« Total Contract Value » ou « TCV ») sur leurs périodes initiales d’engagement ferme (hors renouvellement et hors prestation de services) atteignant 20,7 M€. Ce bond s’explique notamment par un allongement de la durée initiale d’engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) qui s’établit à 44,9 mois, renforçant ainsi la prédictibilité du modèle de la société.

Sur l’exercice, les commandes provenant de nouveaux clients (« New Business ») et les extensions sur de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») ont représenté 80% des prises de commandes ; les ventes de modules additionnels auprès des clients existants (« UpSell ») représentent 20% des prises de commandes contre 28% en 2021.

Enfin, l’attrition sur les clients grands comptes reste maîtrisée à 3,83% au 31 décembre 2022, bien en dessous de la moyenne de l’industrie du SaaS à 14% (source : « 2022 Private SaaS Company Survey Results » par KeyBanc Capital Markets).

Forte croissance des activités ‘Order-to-Cash’ à +18%, portée par une hausse de 22% des abonnements SaaS 'Order-to-Cash'

Les activités 'Order-to-Cash' sont au cœur de la stratégie de la société et représentent 98% du chiffre d’affaires à fin 2022. Sur l’exercice, ces activités ont connu une progression à +18%, principalement due à la forte croissance de leurs abonnements SaaS (+22%). Cette croissance est le résultat des prises de commandes record de l'année 2021 et du début de 2022, qui se sont matérialisées tout au long de l'exercice.

Comme annoncé, les activités 'Sales & Marketing' ne représentent plus que 2% du chiffre d'affaires total à fin 2022 et continueront à décroitre avec des revenus estimés à 0,5 M€ à fin 2023. L’impact négatif sur la croissance globale du chiffre d’affaires a été de 5% en 2022 (+18% pour les activités ‘Order-to-Cash’ Vs +13% de croissance au total) et sera mécaniquement bien moindre en 2023.

Le chiffre d’affaires de Sidetrade s'appuie également sur la forte progression de l'international, qui représente pour la première fois plus de la moitié des revenus (54% du chiffre d'affaires total), dont 24% provenant de l'Amérique du Nord.

Sidetrade enregistre une croissance à +13% de son chiffre d'affaires en 2022, atteignant ainsi 36,8 M€.

Le modèle économique de Sidetrade, avec 90% de revenus récurrents, permet une résilience accrue de son activité face aux incertitudes économiques. A noter que tous les contrats d’abonnement de Sidetrade, y compris les nouveaux, comportent une clause annuelle de ré-indexation automatique du prix basée sur l’évolution des indices du pays concerné.

Avec des fondamentaux solides et des perspectives de croissance favorables, Sidetrade dispose d'un excellent « pricing power » qui protège les revenus futurs de la société des pressions inflationnistes.

Au titre de l’exercice 2022, l’impact de taux de change n’est pas significatif pour la société.

Des résultats solides dans un contexte d’accélération des investissements

Un niveau de marge brute de 79% du chiffre d’affaires, au-dessus de la moyenne de l’industrie du SaaS

Le taux de marge brute s’est maintenu à un niveau très élevé, culminant à 79% du chiffre d’affaires 2022 et à 92% pour les seuls abonnements SaaS sur l’exercice. Cette performance est le résultat d’une combinaison entre une politique commerciale valorisant l’avance technologique de la société et une bonne maîtrise des coûts, et ce dans un contexte inflationniste.

Sidetrade continue de démontrer la solidité de son modèle SaaS qui génère une marge brute incrémentale significative, année après année.

Une rentabilité à deux chiffres (à 10%) malgré 7 M€ d’investissements en Amérique du Nord

Le résultat d’exploitation s’est établi à 3,7 M€ en 2022 représentant 10% du chiffre d’affaires. La rentabilité se maintient à deux chiffres sous l’effet conjugué d’une forte croissance de l’activité, d’un très bon niveau de marge brute et d’une maîtrise des coûts efficiente.

La solidité du modèle économique de Sidetrade a permis une accélération sans précédent des investissements en Amérique du Nord lesquels se sont élevés à 7 M€ sur l’exercice, principalement focalisés sur la constitution d’une équipe de 52 personnes, à fin 2022, sur le territoire Nord-Américain.

Le résultat d’exploitation 2022 intègre un Crédit d’Impôt Recherche et des subventions pour 2,7 M€ (contre 2,2 M€ en 2021), ainsi qu’une activation très marginale des frais de R&D pour un montant de 0,3 M€, soit 4% des coûts de R&D de l’exercice.

En ce qui concerne l’Impôt sur les Sociétés, la charge s’élève à 0,4 M€ en 2022, contre 0,3 M€ en 2021.

Au final, le résultat net de Sidetrade en 2022 ressort à 3,4 M€, démontrant un bon équilibre entre les investissements, la croissance et la rentabilité.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2022, Sidetrade affiche une trésorerie brute de 20,3 M€ (Vs 18 M€ en 2021). La société détient également 85 000 actions en propre pour une valeur de 12,8 M€ au 31 décembre 2022.

Sidetrade, dont la dette financière s’élève à 12 M€ (taux fixe à 1,1%), conserve une forte capacité d’investissement lui permettant d’accélérer son expansion.

Une croissance responsable pour Sidetrade avec une évaluation complète de son impact environnemental

En plus de résultats financiers robustes, Sidetrade est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dont l’objectif est d’intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance dans sa stratégie d'entreprise.

Bien que n’étant pas encore soumis à des contraintes réglementaires, Sidetrade, en tant que leader sur son marché, est convaincu de son rôle à jouer dans la construction d’un avenir plus responsable et durable. C’est pourquoi le groupe a d’ores et déjà réalisé un Bilan Carbone exhaustif (scopes 1, 2 et 3) pour l'exercice 2022, couvrant l’intégralité de ses activités géographiques. Cette évaluation a permis à l'entreprise d'identifier les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre et de définir des actions concrètes pour les maîtriser.

Sidetrade s’implique avec humilité dans une démarche RSE volontaire et résolue, qui s'appuie sur son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (cf. communiqué du 15 févier 2023 ) et est conforme à la nouvelle directive CSRD. Sidetrade est convaincu que cet engagement renforcera sa position de leader dans son secteur.

Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 10 mai 2023 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son intelligence artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de la société afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance sur le cycle Order-to-Cash, automatise des actions, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, Criteo, Insight Enterprises, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

